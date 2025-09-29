SUSCRÍBETE
SII revela un aumento en los influencers que pagaron impuestos en 2025 y dice que el monto subió más de 50%

El Servicio de Impuestos Internos dijo que este año la fiscalización alcanzó a más de 31 mil creadores de contenido con alto número de seguidores. Y los tributos de quienes tuvieron que pagar, llegaron a casi $1.400 millones.

Carlos Alonso 
Carlos Alonso
El SII y los impuestos a los influencers

En 2019, el Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó un proceso de fiscalización a 69 influencers, youtubers, streammers y e-sporters. En 2023 sumó a otras 141 personas que estaban presentes en otras plataformas de redes sociales como Twitch, Instagram, TikTok y OnlyFans. En la Operación Renta del año pasado, se elevó ese número de influencers a 17 mil, especialmente por la incorporación de los generadores de contenido de la plataforma Arsmate, y en la de este año, subió a un total de 31.595.

De ellos, declararon renta sólo 9.752 personas, de los cuales 2.939 correspondieron a nuevos declarantes. De ese total, 1.970 estaban obligados a hacerlo, de acuerdo a la información que maneja el servicio sobre la base de las Declaraciones Juradas recibidas. El 76,1% de ellos cumplió con su obligación. “Esto representa un aumento de 8,1 puntos porcentuales en la cantidad de influencers que cumplieron con esta obligación respecto del año anterior, cuando declararon renta el 68% de los obligados”, señala el SII.

Según señaló el SII, 471 influencers no declararon, por lo que están siendo sometidos a procesos de revisión y fiscalización más profundas. Estos no declarantes se arriesgan a sanciones que van desde el pago de intereses hasta multas de un 30% del monto no declarado.

Del total de declarantes, a 846 les correspondió pagar impuestos durante la Declaración de Renta 2025, por un total de $1.387.638.166, lo que equivale a un aumento del 52% respecto del año anterior, cuanto los impuestos a pagar llegaron a $913.977.884.

Para el SII, un influencer es un tipo específico de creador de contenido que posee un alto número de seguidores en diversas plataformas digitales, que cuenta con credibilidad e imagen reconocida, y que producto de su presencia e influencia puede llegar a convertirse en difusor de una marca o de contenido original/exclusivo, en una audiencia o público objetivo. Es por esto que, podría generar importantes ingresos asociados a publicidad, generación de contenido digital, suscripciones o membresías, canjes, regalos, entre otros.

El SII y los impuestos a los influencers. JAVIER TORRES/ATON CHILE

La Directora (S) del SII, Carolina Saravia, destacó que “cada año, estamos ampliando el universo de influencers que estamos analizando, pero también son más quienes están cumpliendo con su declaración de renta de manera voluntaria, lo que es una muy buena noticia para el sistema tributario, porque estamos mejorando el cumplimiento tributario voluntario”.

Saravia recordó que, en el caso de los influencers, “su cumplimiento tributario es especialmente relevante, porque se trata de personas reconocidas por la ciudadanía, por lo que sus acciones tienen un efecto ejemplificador relevante. Los resultados obtenidos en la Operación Renta 2025 nos confirman entonces que vamos por el camino correcto”.

Resaltó el hecho de que permanentemente están incorporando nuevas fuentes de información: tanto los que permiten los cambios legales así como los que el SII obtiene de fuentes no estructuradas, “para garantizar que quienes deben cumplir con sus obligaciones tributarias lo hagan de manera justa”, dijo.

Así, en el caso de los No Declarantes identificados en este proceso, el SII está aplicando una serie de acciones de tratamiento, con el objeto de lograr un cambio de comportamiento de los contribuyentes, es decir, que cumplan adecuadamente con la obligación de declarar y pagar los impuestos correspondientes a los ingresos que generan a partir de los contenidos que difunden en redes sociales.

Entre las acciones de control que aplica el organismo destacan contactos telefónicos, correos electrónicos, revisión de cumplimiento, entre otros.

El SII y los impuestos a los influencers. En la imagen, Carolina Saravia.

En paralelo, este año el SII contrató un sistema informático para monitorear la actividad de influencers y creadores de contenido en redes sociales, el que se encuentra en proceso de implementación, para obtener estadísticas y estimaciones de los ingresos generados por estos creadores de contenido y, así, fortalecer sus procesos de fiscalización.

Responsabilidad del influencer

De acuerdo al SII, si esta persona recibe dinero o productos por su contenido expuesto en redes sociales, debe incorporar esta información en su Declaración de Renta, en el Formulario 22, en el mes de abril de cada año.

También el SII menciona que, si la persona realiza estos servicios publicitarios a través de sus redes sociales de manera individual, como independiente, debe iniciar actividades en “Segunda Categoría” y emitir boletas de honorarios, por el valor comercial de los bienes o servicios recibidos por la publicidad realizada y, por lo tanto, presentar su Declaración de Renta y el Formulario 29 si no le han efectuado la retención mensual de impuestos correspondiente.

