Sindicato de mina Mantoverde rechaza oferta de la empresa y se mantiene la huelga

El sindicato

Los trabajadores del Sindicato N.° 2 de la mina Mantoverde, que el 2 de enero iniciaron una huelga, en el marco del proceso de negociación colectiva con la mina perteneciente la canadiense Capstone Copper, informaron que rechazaron la última oferta presentada por la empresa por lo que se mantiene la paralización.

“Ayer los trabajadores del sindicato, a través de una votación secreta en que participó el 93% de los socios, rechazaron por una contundente mayoría una propuesta de la empresa, la que insiste en no hacerse cargo de los escasos puntos que el sindicato ha solicitado resolver, y que tienen un valor mínimo comparado con costo de la huelga para la empresa”, dijeron en un comunicado.

Agregaron que “los desmentidos de la empresa en cuanto a que la mina no estaría prácticamente paralizada, se han hecho solo para dar tranquilidad a sus accionistas. El 92% de los operarios de equipos de mina están en huelga. Ayer operaron 5 camiones en el turno día moviendo material de stock, de un total de 52 camiones de extracción. Ninguna pala operó”.

Asimismo aseveraron que “en el turno noche estuvo completamente detenida la operación de la mina”.

Roberto Candia

Disposición a dialogar

El comunicado agrega que en los últimos días las acciones de Capstone Copper han perdido casi un 10% de valor, 6% más que la baja promedio de acciones de mineras de estos días. “Dicha baja adicional representa cerca de US$500 millones de destrucción de valor bursátil de los accionistas, cientos de veces el valor que el sindicato plantea para resolver la negociación”, afirma.

El sindicato reiteró su disposición a resolver la negociación prontamente, haciendo un llamado a la administración para ello.

Empresa niega que la mina no esté operando

Por su parte mediante una declaración la empresa negó que el yacimiento esté prácticamente sin operar. “No es efectivo que la faena se pueda paralizar en cualquier momento. La empresa rechaza categóricamente las afirmaciones realizadas por el sindicato respecto de supuestos impactos en la operación, tales como un presunto nivel crítico de inventarios o una supuesta paralización de la mina”.

En esa línea, indicó “se aclara que la operación se mantiene en funcionamiento según los planes de contingencia y se encuentran operando con conforme a lo informado con anterioridad por la compañía, la cual ha realizado todos los esfuerzos necesarios para alcanzar un acuerdo que resulte beneficioso para ambas partes. Así como lo hicimos en 2025, cuando logramos el cierre exitoso de las negociaciones con tres sindicatos”.

La empresa afirmó que ha mantenido plena disposición al diálogo, presentando diversas propuestas y condiciones de cierre con un grado de flexibilidad superior a los marcos habituales de operaciones mineras de mayor escala.

“En este contexto, no es efectivo atribuir a la compañía una supuesta falta de voluntad de llegar a acuerdo, toda vez que ya se han presentado propuestas concretas orientadas a alcanzar una solución responsable y sostenible”, aseveró.

Al respecto dijo que reafirma su compromiso por respeto de los derechos laborales y el cumplimiento del marco normativo y que implementará todas las medidas necesarias para resguardar la integridad de las personas y garantizar condiciones operacionales seguras.

Mantoverde es una mina cobre-aurífera a cielo abierto ubicada en la provincia de Chañaral, Región de Atacama, a 56 kilómetros al sureste de la ciudad de Chañaral y 100 kilómetros al norte de la ciudad de Copiapó.

De acuerdo a los registros de Cochilco, el yacimiento produjo en 2024 un total de 57.700 toneladas de cobre.