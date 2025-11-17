BLACK SALE $990
    SMA formula cargos contra Eólica La Estrella por muerte de cóndores andinos

    La empresa Eólica La Estrella SpA arriesga una multa cercana a los US$5 millones, además tendrá un plazo extendido de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, tras la notificación correspondiente.

    Olivia Hernández D. 
    Olivia Hernández D.
    Cóndor andino. Foto: Getty Images.

    La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) informó durante este lunes que formuló dos cargos contra la empresa Eólica La Estrella SpA, titular del proyecto Parque Eólico La Estrella, ubicado en el sector de Pulín, en la Región de O’Higgins, "tras constatar el incumplimiento de los compromisos establecidos en su permiso ambiental”.

    La SMA notificó, a través de su sitio web, que este caso tiene como origen un oficio de la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), donde se informó sobre la mortalidad de tres cóndores en el Parque Eólico La Estrella con fechas 19 de agosto de 2021, 26 de septiembre de 2022 y 14 de septiembre de 2023. Una cuarta colisión se reportó con fecha 23 de mayo de 2024, a través de un nuevo oficio del SAG de O’Higgins.

    “El primer cargo fue imputado tras constatar el incumplimiento de medidas de mitigación, monitoreo y contingencia asociadas a la protección de la avifauna, considerando que: i) las aspas de los aerogeneradores no cuentan con bandas de colores intermedias ni otros objetos que realcen su visibilidad; ii) no se habilitó una estación de monitoreo con visibilidad completa del parque; y iii) no se reportaron oportunamente eventos de colisión de Vultur gryphus (Cóndor Andino). Infracción que fue clasificada como grave”, detalló la Superintendencia en su portal web.

    “La segunda infracción se sustenta porque la empresa no implementó un mirador turístico comprometido, el cual debía incluir un área de 400 m², un estacionamiento, un sendero peatonal y paneles interpretativos. Infracción que fue clasificada como leve”, agregó.

    El organismo señaló que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), clausura o multa de hasta 5 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), mientras que las leves podrán ser objeto de multa de hasta 1.000 UTA. “Debido a lo anterior, tras el inicio del procedimiento sancionatorio, el titular del proyecto arriesga una multa equivalente a más de $5.000 millones (valor actual de la UTA)”, puntualizó.

    SMA formula cargos contra Eólica La Estrella tras muerte de cóndores andinos.

    Al respecto, la jefa de la Oficina Regional de O´Higgins, Karina Olivares, señaló en la misma plataforma de la SMA que “en la actividad de fiscalización se pudo constatar que las aspas de los aerogeneradores eran de color blanco, con la punta de color rojo, sin que se observaran bandas de colores intermedias ni otros objetos que realzaran su visibilidad para la avifauna que se desplaza por esta zona; por ende, el proyecto no está cumpliendo con uno de los compromisos establecidos en su permios ambiental, y que ha estado asociado a la ocurrencia de accidentes y mortalidad de cóndores andinos que habitan esta zona”.

    La empresa tendrá un plazo extendido de 15 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, tras la notificación, precisó el ente fiscalizador.

    El proyecto contempla la construcción y operación de una central de generación eléctrica a partir de fuentes renovables no convencionales, específicamente energía eólica, con una capacidad máxima instalada de 49,5 MW y que, en la actualidad, opera 11 aerogeneradores.

