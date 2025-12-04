SQM vuelve a los mercados con emisión de bonos por más de US$400 millones

La productora de litio SQM volvió a los mercados de deuda. Este jueves colocó UF 10 millones ($396.436 millones equivalentes a US$431 millones) de los bonos serie S que se emitieron con cargo a la línea de bonos a 35 años registrada en la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) el 25 de noviembre de 2025.

En un hecho esencial al regulador de valores la compañía detalló que los bonos serie S, con vencimiento el 15 de febrero de 2058, devengarán sobre el capital insoluto, expresado en Unidades de Fomento, una tasa de interés fija de 4% anual, a partir del 15 de noviembre de 2025.

Además reportó que la tasa efectiva de colocación fue de 3,84%, lo que considera un margen de colocación local, sobre el bono del Banco Central de Chile en Unidades de Fomento, de plazo equivalente de 1,52%.

“Los fondos obtenidos de la colocación serán utilizados para fines corporativos generales de la sociedad y/o de sus filiales, y el pago de deuda corriente existente”, dijo SQM en el hecho esencial.

La compañía agregó que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá la operación en los resultados de la sociedad.