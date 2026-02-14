Subtel tras la venta de Telefónica Chile: “Se podría producir una concentración de mercado antes de 5 años”

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, asumió en 2022 con el inicio del gobierno de Gabriel Boric y ahora está apunto de completar sus cuatro años de gestión. Se ha enfrentando a un periodo complejo para la industria. Todos los actores han sido enfáticos en los problemas de sostenibilidad financiera que presentan, y eso ha llevado a dos compañías cuyas operaciones en Chile fueron vendidas en esta administración. El último caso esta semana, donde Telefónica, que optó por salir de América Latina, enajenó sus activos chilenos a la multinacional europea Millicom.

El subsecretario dice que el ingreso de Millicom “dentro de las posibilidades que se barajaron, es una buena alternativa. Es una señal de que una empresa seria del rubro ve el mercado chileno con interés todavía. Y eso contrasta un poco con los mensajes de que la industria no da para más. Sin borrar con ello que hay un estrés financiero en la industria. Pese a ello, hay empresas que miran y dicen: ‘Yo lo puedo hacer mejor en Chile’”, afirma.

Araya destaca que “entre los distintos oferentes no incumbentes, Millicom es la que tiene el soporte más sólido en la región como operadora de telecomunicaciones (...) Millicom es una empresa de trayectoria sólida, y muestra que viene a quedarse”. El subsecretario se reunió con Karim Lesina, el vicepresidente ejecutivo de Millicom el pasado miércoles, un día después de que se anunciara el cierre del trato con Telefónica, y lo que le manifestó la compañía es que vienen a hacer una inversión seria.

“Lo que plantea Millicom es que ellos necesitan un par de meses para interiorizarse más del funcionamiento de la compañía antes de empezar a tomar decisiones (...) Noticias como eventuales despidos o desprenderse de activos, no van a suceder todavía. Hoy lo que hay, por sobre todo, es continuidad operacional de la empresa”, relata Araya.

Con la entrada de la empresa de Luxemburgo al mercado, se mantendrá un modelo de 4 operadores. “Uno no descarta que se produzca una concentración en el mercado, porque dentro de cinco años vamos a estar hablando de 6G, las empresas van a necesitar invertir de nuevo una cifra grande en renovar redes, en espectros, etc. Y, por lo tanto, la situación financiera no va a alcanzar a aliviarse lo suficiente. Una concentración del mercado se puede producir a todo evento (...) Pero hoy día parece que no es el momento”, proyectó el subsecretario.

Araya recuerda que “tuvimos el riesgo de quedarnos con dos operadores, porque mientras Telefónica anunciaba que se quería ir, WOM estaba en el Capítulo 11. Entonces, mantener cuatro operadores significa que existe espacio para un equilibrio, pero precario. Y por lo tanto, se podría producir una concentración antes de 5 años. Eso no se puede descartar bajo ningún concepto ”, estima la autoridad.

“Wom merece un capítulo aparte”

El subsecretario dice que lo sucedido con Wom ha sido definitivamente el caso más desafiante en su gestión, y esto incluye los incumplimientos de la firma en la concesión de Fibra Óptica Nacional (FON) y la red 5G, y también el complejo escenario financiero de la compañía que la obligó a ingresar a reestructuración financiera.

“Cuando asumió esta administración Wom era un operador muy virtual en gran parte del país. Mediante convenios usaba redes de terceros de otras empresas. Y en algún minuto se decidieron a dar el salto a la red propia, asumiendo compromisos con el Estado que se dieron imposibilitados de cumplir. Esos compromisos no eran tan compatibles con la situación financiera real de la empresa”, señala.

Luego de la reorganización financiera, y cuando asume el nuevo directorio especializado en telecomunicaciones, cuenta, “Me aproximé a ese directorio para entender si lo que querían hacer era recuperar parte de la pérdida que hicieron en el Capítulo 11 o si venían a trabajar en serio. Me dieron ciertas garantías de que venían a trabajar en serio y en función de eso solicitamos al Consejo de Defensa del Estado que interviniera para llegar a este acuerdo”.

Se refiere al acuerdo en que Wom aceptó pagar el 31% de la boleta de garantía de la red 5G, pero sumó una compensación por los incumplimientos de US$38 millones, la que será pagada a plazo, entre 2027 y 2030. El Estado deberá decidir si esa compensación se cancela en dinero o en inversiones. Eso tiene que decidirse en marzo, y Araya buscará que sea una decisión entre esta y la próxima administración.

“El plan B era simplemente quitarles la concesión y eso significaba producir a la fuerza una concentración de mercado, porque se habrían tenido que ir”, afirma Araya.

Lo que se viene para el próximo gobierno

El subsecretario destaca una serie de logros que se alcanzaron durante su gestión: la aprobación de la ley de internet como servicio público sin votos en contra, la incorporación de tecnologías para la gestión de emergencias y la agenda de seguridad que permite colaborar más en prevenir delitos.

Pero hay dos aristas en las que esta gestión no pudo avanzar tanto como esperaba, y que Araya espera que en la próxima administración, donde la Subtel estará en manos de Romina Garrido, se puedan concretar hitos relevantes.

La primera es la gobernanza, que actualmente “mira el ecosistema digital de manera muy disgregada. Hay que generar alguna forma distinta que permita que alguien esté mirando el mapa completo”, según el subsecretario. Con esto también se requiere un marco regulador distinto: “Nuestro sistema de autorizaciones es un sistema que ya está bastante añejo y se traduce en tiempos de tramitación. Sigue necesitando una forma más ágil de abordar esto”, agrega.

Y en la segunda, Araya indica que el próximo gobierno debería enfocarse en cómo lograr que las tecnologías digitales mejoren la productividad del país, lo que también empujaría la sostenibilidad de las empresas de telecomunicaciones.

Adicionalmente, hay otro desafío para la nueva administración: evaluar si hacer un nuevo concurso 5G y cuándo sería oportuno. “En la medida que el parque de usuarios de 5G crece, la calidad de servicio que se otorga con la capacidad actual se desmejora. Hay un momento en el cual técnicamente va a ser necesario el crecimiento”, apunta Araya, y añade que ese deadline está cerca.

Por eso, el subsecretario cree que durante este año debe lanzarse un tercer concurso 5G para ser adjudicado a principios de 2027.