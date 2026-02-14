SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Subtel tras la venta de Telefónica Chile: “Se podría producir una concentración de mercado antes de 5 años”

    A pesar de la entrada de un nuevo operador al mercado con la compra de Telefónica Chile por parte de Millicom, el subsecretario Claudio Araya estima que con las nuevas inversiones que van a requerir las empresas, es probable que "una concentración del mercado se pueda producir a todo evento”. También apunta a los principales desafíos del sector que deberá sortear el próximo gobierno.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    CLAUDIO ARAYA SAN MARTIN, SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, asumió en 2022 con el inicio del gobierno de Gabriel Boric y ahora está apunto de completar sus cuatro años de gestión. Se ha enfrentando a un periodo complejo para la industria. Todos los actores han sido enfáticos en los problemas de sostenibilidad financiera que presentan, y eso ha llevado a dos compañías cuyas operaciones en Chile fueron vendidas en esta administración. El último caso esta semana, donde Telefónica, que optó por salir de América Latina, enajenó sus activos chilenos a la multinacional europea Millicom.

    El subsecretario dice que el ingreso de Millicom “dentro de las posibilidades que se barajaron, es una buena alternativa. Es una señal de que una empresa seria del rubro ve el mercado chileno con interés todavía. Y eso contrasta un poco con los mensajes de que la industria no da para más. Sin borrar con ello que hay un estrés financiero en la industria. Pese a ello, hay empresas que miran y dicen: ‘Yo lo puedo hacer mejor en Chile’”, afirma.

    Araya destaca que “entre los distintos oferentes no incumbentes, Millicom es la que tiene el soporte más sólido en la región como operadora de telecomunicaciones (...) Millicom es una empresa de trayectoria sólida, y muestra que viene a quedarse”. El subsecretario se reunió con Karim Lesina, el vicepresidente ejecutivo de Millicom el pasado miércoles, un día después de que se anunciara el cierre del trato con Telefónica, y lo que le manifestó la compañía es que vienen a hacer una inversión seria.

    “Lo que plantea Millicom es que ellos necesitan un par de meses para interiorizarse más del funcionamiento de la compañía antes de empezar a tomar decisiones (...) Noticias como eventuales despidos o desprenderse de activos, no van a suceder todavía. Hoy lo que hay, por sobre todo, es continuidad operacional de la empresa”, relata Araya.

    Con la entrada de la empresa de Luxemburgo al mercado, se mantendrá un modelo de 4 operadores. “Uno no descarta que se produzca una concentración en el mercado, porque dentro de cinco años vamos a estar hablando de 6G, las empresas van a necesitar invertir de nuevo una cifra grande en renovar redes, en espectros, etc. Y, por lo tanto, la situación financiera no va a alcanzar a aliviarse lo suficiente. Una concentración del mercado se puede producir a todo evento (...) Pero hoy día parece que no es el momento”, proyectó el subsecretario.

    Araya recuerda que “tuvimos el riesgo de quedarnos con dos operadores, porque mientras Telefónica anunciaba que se quería ir, WOM estaba en el Capítulo 11. Entonces, mantener cuatro operadores significa que existe espacio para un equilibrio, pero precario. Y por lo tanto, se podría producir una concentración antes de 5 años. Eso no se puede descartar bajo ningún concepto”, estima la autoridad.

    “Wom merece un capítulo aparte”

    El subsecretario dice que lo sucedido con Wom ha sido definitivamente el caso más desafiante en su gestión, y esto incluye los incumplimientos de la firma en la concesión de Fibra Óptica Nacional (FON) y la red 5G, y también el complejo escenario financiero de la compañía que la obligó a ingresar a reestructuración financiera.

    “Cuando asumió esta administración Wom era un operador muy virtual en gran parte del país. Mediante convenios usaba redes de terceros de otras empresas. Y en algún minuto se decidieron a dar el salto a la red propia, asumiendo compromisos con el Estado que se dieron imposibilitados de cumplir. Esos compromisos no eran tan compatibles con la situación financiera real de la empresa”, señala.

    Luego de la reorganización financiera, y cuando asume el nuevo directorio especializado en telecomunicaciones, cuenta, “Me aproximé a ese directorio para entender si lo que querían hacer era recuperar parte de la pérdida que hicieron en el Capítulo 11 o si venían a trabajar en serio. Me dieron ciertas garantías de que venían a trabajar en serio y en función de eso solicitamos al Consejo de Defensa del Estado que interviniera para llegar a este acuerdo”.

    Se refiere al acuerdo en que Wom aceptó pagar el 31% de la boleta de garantía de la red 5G, pero sumó una compensación por los incumplimientos de US$38 millones, la que será pagada a plazo, entre 2027 y 2030. El Estado deberá decidir si esa compensación se cancela en dinero o en inversiones. Eso tiene que decidirse en marzo, y Araya buscará que sea una decisión entre esta y la próxima administración.

    El plan B era simplemente quitarles la concesión y eso significaba producir a la fuerza una concentración de mercado, porque se habrían tenido que ir”, afirma Araya.

    Lo que se viene para el próximo gobierno

    El subsecretario destaca una serie de logros que se alcanzaron durante su gestión: la aprobación de la ley de internet como servicio público sin votos en contra, la incorporación de tecnologías para la gestión de emergencias y la agenda de seguridad que permite colaborar más en prevenir delitos.

    Pero hay dos aristas en las que esta gestión no pudo avanzar tanto como esperaba, y que Araya espera que en la próxima administración, donde la Subtel estará en manos de Romina Garrido, se puedan concretar hitos relevantes.

    La primera es la gobernanza, que actualmente “mira el ecosistema digital de manera muy disgregada. Hay que generar alguna forma distinta que permita que alguien esté mirando el mapa completo”, según el subsecretario. Con esto también se requiere un marco regulador distinto: “Nuestro sistema de autorizaciones es un sistema que ya está bastante añejo y se traduce en tiempos de tramitación. Sigue necesitando una forma más ágil de abordar esto”, agrega.

    Y en la segunda, Araya indica que el próximo gobierno debería enfocarse en cómo lograr que las tecnologías digitales mejoren la productividad del país, lo que también empujaría la sostenibilidad de las empresas de telecomunicaciones.

    Adicionalmente, hay otro desafío para la nueva administración: evaluar si hacer un nuevo concurso 5G y cuándo sería oportuno. “En la medida que el parque de usuarios de 5G crece, la calidad de servicio que se otorga con la capacidad actual se desmejora. Hay un momento en el cual técnicamente va a ser necesario el crecimiento”, apunta Araya, y añade que ese deadline está cerca.

    Por eso, el subsecretario cree que durante este año debe lanzarse un tercer concurso 5G para ser adjudicado a principios de 2027.

    Más sobre:TelecomunicacionesClaudio ArayaSubtelMillicomWomTelefónica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan homicidio de hombre de 25 años en Laja

    Detienen a seis sujetos por robo de camión en Cerrillos: Dos eran prófugos de la justicia

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    Economía plateada: cómo el envejecimiento de la población está cambiando al mercado laboral

    Boric delinea su adiós a La Moneda: deja el barrio Yungay y prepara su nueva oficina

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    Lo más leído

    1.
    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería en Chile

    La ofensiva de Netflix para blindar “Las Guerreras K-Pop” de la piratería en Chile

    2.
    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Cencosud suma a exCEO de Bimbo en España, Portugal y Argentina para impulsar la “transformación” de la firma

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 14 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Investigan homicidio de hombre de 25 años en Laja
    Chile

    Investigan homicidio de hombre de 25 años en Laja

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Salford City en TV y streaming

    Detienen a seis sujetos por robo de camión en Cerrillos: Dos eran prófugos de la justicia

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025
    Negocios

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    Subtel tras la venta de Telefónica Chile: “Se podría producir una concentración de mercado antes de 5 años”

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco
    El Deportivo

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco

    La dura autocrítica de Eduardo Vargas: “Nos matamos por el compañero, pero no entra la pelota”

    La resignación de Paqui tras el empate de la U: “Tenemos que mejorar mucho en defensa y en ataque”

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?
    Mundo

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    Expiración del tratado New START abre debate en países para desarrollar armas nucleares

    La Justicia argentina mantiene la tobillera electrónica y las restricciones de visitas a Cristina Fernández

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York