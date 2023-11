Tesla se impone en uno de los primeros juicios sobre el papel del piloto automático en un accidente mortal

Tesla se ha impuesto en uno de los primeros juicios en Estados Unidos sobre la implicación de su sistema Autopilot en un accidente mortal.

Un jurado del sur de California determinó el martes que no había un defecto de fabricación en el sistema avanzado de asistencia al conductor de un Tesla que se salió de una interestatal y chocó contra un árbol a las afueras de Los Ángeles en 2019. El conductor finalmente murió a causa de las lesiones sufridas en el accidente.

El veredicto, que sigue a un juicio de un mes en el Tribunal Superior del Condado de Riverside, equivale a una victoria de reputación para Tesla en el litigio sobre Autopilot. La tecnología ha estado bajo escrutinio federal y está en el centro de varias otras demandas, incluidas demandas por muerte injusta y demandas colectivas propuestas.

Sin embargo, el carácter limitado de la decisión -se pidió a los jurados que consideraran si había un defecto de fabricación en un Tesla concreto, en lugar de un problema con el diseño del sistema en general- significa que sus implicaciones para futuros litigios podrían ser limitadas.

Tesla elogió la decisión del jurado. “No había pruebas de un defecto en nuestra tecnología Autopilot. Los autos de Tesla están bien diseñados y hacen las carreteras más seguras cada día”, dijo la compañía en una declaración escrita.

Un abogado de los demandantes, Jonathan Michaels, expresó su decepción por el veredicto.

“Tesla, a pesar de su estatura, fue llevada al límite durante el juicio. La prolongada deliberación del jurado sugiere que el veredicto aún proyecta una sombra de incertidumbre”, sostuvo.

El piloto automático, que está disponible en los vehículos fabricados a partir de finales de 2014, está diseñado para ayudar a los conductores con tareas como navegar dentro de un carril en la autopista y mantener una distancia de seguridad con otros coches. No permite que los vehículos funcionen de forma autónoma, y Tesla indica a los conductores que permanezcan alerta con las manos en el volante.

La promesa de Autopilot y un conjunto mejorado de funciones que Tesla denomina conducción autónoma completa, sustentan gran parte de la valoración de aproximadamente US$ 627.000 millones del fabricante de automóviles. Los sistemas son los componentes básicos de la visión del presidente ejecutivo Elon Musk, de un futuro en el que los Tesla funcionen de forma autónoma, produciendo generosos beneficios para la empresa.

El caso del sur de California se derivó de un accidente que se produjo después de que un coche Tesla Model 3 de 2019 girara a la derecha en una carretera interestatal al este de Los Ángeles, chocara contra una palmera y estallara en llamas.

Los pasajeros supervivientes, Lindsay Molander y su hijo Parker Austin, alegaron que Autopilot estaba activado en la conducción, hizo que el coche se desviara de la carretera y no permitió que el conductor recuperara el control. El conductor era Micah Lee, el prometido de Molander.

“El piloto automático del auto de Micah, no estaba hecho correctamente. No se comportó como debería”, señaló Michaels a los miembros del jurado la semana pasada. Pidió a los jurados que concedieran a los demandantes un total de US$ 400 millones en daños y perjuicios.

Un abogado de Tesla indicó que no estaba claro si una función de Autopilot que ayuda con la dirección estaba activada cuando el auto se salió de la carretera. Atribuyó el accidente a un error del conductor.

“Autopilot no hará, no puede hacer y no hizo lo que los demandantes están reclamando, y nunca ha sucedido antes”, afirmó el abogado de Tesla, Michael Carey, en su declaración final la semana pasada. “Un simple error humano causó este accidente”, agregó.

Se espera que otro caso sobre el papel de Autopilot en un accidente mortal vaya a juicio a principios del próximo año.

Ese caso se refiere a un accidente ocurrido en marzo de 2018 en Mountain View, California, en el que falleció el conductor de un vehículo deportivo utilitario Model X. El conductor, Walter Huang, murió a causa de las lesiones sufridas en el accidente después de que su vehículo chocara contra una barrera y fuera golpeado por otros dos vehículos. La familia de Huang alegó, en parte, que creía razonablemente que su vehículo Model X era más seguro que un coche tradicional debido a la supuesta superioridad de Tesla con las capacidades de Autopilot.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, una agencia federal de seguridad automovilística, dijo que el conductor confiaba demasiado en el sistema de asistencia al conductor y probablemente se distrajo jugando a un videojuego.

En aquel momento, Tesla aseguró que los datos del vehículo indicaban que las manos de Huang no estaban en el volante en los momentos previos al accidente. Tesla ha negado las acusaciones de la familia de Huang.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores han abierto sendas investigaciones para determinar si Tesla engañó a consumidores e inversores sobre el funcionamiento de Autopilot. Las agencias no han anunciado ninguna medida contra la empresa en relación con esas investigaciones.

Mientras tanto, el regulador federal de seguridad automovilística está investigando si el Autopilot de Tesla es defectuoso después de que una serie de vehículos eléctricos de la compañía colisionaran con vehículos de primeros auxilios detenidos en lugares de emergencia.