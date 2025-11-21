Tribunal aprueba segundo plan de reorganización de Nova Austral y evita la quiebra

El 22 de junio de 2023, la salmonera Nova Austal solicitó su reorganización para reestructurar su pasivos, asegurar la continuidad operacional de la compañía y el servicio de su deuda financiera.

Hoy después de 2 años, 5 meses y 30 días, el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir en la Región de Magallanes aprobó la segunda reorganización concursal de la salmonera controlada por un fondo de inversión privado extranjero de capitales ingleses.

La votación contó en el respaldo del 93% de los acreedores de la salmonera, que opera en la región de Magallanes y la Antártica Chilena desde hace más de 15 años. Sólo el representante legal de Salmonífera Dalcahue Limitada se manifestó en contra del proceso que permitirá la continuidad de operaciones de la empresa.

En su primera solicitud de reorganización, Nova Austral detalló que sus pasivos suman US$559millones ($449.636 millones). Los tres mayores acreedores son: Nordic Trustee (US$415 millones); DNB Bank (US$69 millones) y Skretting (US$23 millones).

La salmonera, que cuenta con la asesoría legal de Carey y en particular de su socio Ricardo Reveco, otorga empleo en Magallanes a más de 3.000 personas en forma directa e indirecta.

Este segundo proceso de reorganización de Nova Austral se produce luego que dos de sus acreedores se manifestaran disconformes con la primera propuesta aprobada. ¿La razón? No estaban de acuerdo con la modalidad de pago ni tampoco con los montos que recibirían en el proceso concursal.

Comercializadora Nutreco Chile Limitada y Salmonífera Dalcahue Limitada estuvieron en contra del primer proceso de reorganización, y este último incluso votó en contra del segundo proceso, manteniendo los reparos.

Nutreco es representada por el abogado Fernando Urrutia, socio de Cariola, y Salmonífera Dalcahue es asesorada por el abogado Jose Luis Díaz.

Ambas empresas proveedoras de Nova Austral escalaron sus reparos y el 14 mayo de 2024, el mismo tribunal que hoy aprobó la segunda reorganización, había declarado la quiebra de la compañía.

Sin embargo, la salmonera apeló a la resolución y logró revertir la situación que había significado el cierre de su operación.