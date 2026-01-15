Tribunal niega a Paramount acceso inmediato a los detalles del acuerdo Warner-Netflix
La justicia desestimó el intento de Paramount Skydance por acelerar la demanda
Un tribunal estadounidense rechazó la solicitud de Paramount Skydance para acelerar la demanda que buscaba obligar a Warner Discovery a revelar los detalles sobre su acuerdo de fusión con Netflix, según WSJ.
Paramount buscaba obtener la información de manera inmediata mediante un proceso legal acelerado para la demanda.
El argumento central de la compañía liderada por David Ellison era que sufrirían un daño irreparable si no accedían a los detalles del acuerdo inmediatamente. No obstante, la justicia desestimó sus argumentos.
La disputa entre Netflix y Paramount se centra en dos ofertas multimillonarias que compiten por el control de Warner Bros.
Por un lado, Netflix propuso una adquisición valorada en US$82 mil millones. Por otro lado, Paramount Skydance, liderada por David Ellison, lanzó una oferta hostil superior en términos monetarios, alcanzando los US$ 108 mil millones.
Ante esta situación, Paramount recurrió a la justicia para exigir transparencia sobre cómo la directiva de Warner Bros decidió que la oferta de Netflix era preferible a la suya.
Desde Warner Bros, afirman que rescindir el compromiso con Netflix tendría un costo de US$4.700 millones por comisión de ruptura.
