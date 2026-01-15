SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tribunal niega a Paramount acceso inmediato a los detalles del acuerdo Warner-Netflix

    La justicia desestimó el intento de Paramount Skydance por acelerar la demanda

    Por 
    Andrés Parra
    Qué pasó con Paramount en fusion Warner-Netflix

    Un tribunal estadounidense rechazó la solicitud de Paramount Skydance para acelerar la demanda que buscaba obligar a Warner Discovery a revelar los detalles sobre su acuerdo de fusión con Netflix, según WSJ.

    Paramount buscaba obtener la información de manera inmediata mediante un proceso legal acelerado para la demanda.

    El argumento central de la compañía liderada por David Ellison era que sufrirían un daño irreparable si no accedían a los detalles del acuerdo inmediatamente. No obstante, la justicia desestimó sus argumentos.

    Qué pasó con Paramount en fusion Warner-Netflix.

    La disputa entre Netflix y Paramount se centra en dos ofertas multimillonarias que compiten por el control de Warner Bros.

    Por un lado, Netflix propuso una adquisición valorada en US$82 mil millones. Por otro lado, Paramount Skydance, liderada por David Ellison, lanzó una oferta hostil superior en términos monetarios, alcanzando los US$ 108 mil millones.

    Ante esta situación, Paramount recurrió a la justicia para exigir transparencia sobre cómo la directiva de Warner Bros decidió que la oferta de Netflix era preferible a la suya.

    Desde Warner Bros, afirman que rescindir el compromiso con Netflix tendría un costo de US$4.700 millones por comisión de ruptura.

    Lee también:

    Más sobre:EntretenciónWarnerFusión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Surfestival celebra 20 años con dos fechas imperdibles: La Serena y Pichilemu

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    Lo más leído

    1.
    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    2.
    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    3.
    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    4.
    Plan de fiscalización del SII acusa a “clan familiar agrícola” de emitir facturas falsas que generó perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    Plan de fiscalización del SII acusa a “clan familiar agrícola” de emitir facturas falsas que generó perjuicio fiscal por más de $4 mil millones

    5.
    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Servicios

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este jueves en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la semifinal del Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    A qué hora y dónde ver a Olimpia vs. Colo Colo por la Serie Río de la Plata

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir
    Chile

    “Me quería quitar la plata de mi pensión”: el testimonio del adulto mayor que defendió Julia Chuñil antes de morir

    “Pude ver cuando Javier comenzó a ahorcar con sus propias manos a la señora Julia”: el testimonio clave del exyerno de Chuñil

    En medio de crisis oficialista: Jeannette Jara anuncia que está en reflexión sobre su militancia en el Partido Comunista

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto
    Negocios

    AWS apuesta por el cobre estadounidense en alianza con Rio Tinto

    Chile se ubicó el 2025 entre los países con menor inflación en América Latina

    Paola Cúneo compra más de US$50 millones en acciones de Falabella

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump
    Tendencias

    Qué se sabe del envío de tropas de países de la OTAN a Groenlandia en medio de las amenazas de Trump

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026
    El Deportivo

    No llegará el extremo: la UC da por cerrado su plantel para la temporada 2026

    Se abren las inscripciones para el calendario de triatlón e Ironman 2026 en Chile

    El sentido mensaje de despedida de Matías Sepúlveda antes de partir a Lanús: “La U es y será siempre parte de mi vida”

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas
    Finde

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios
    Cultura y entretención

    A qué hora estarán Rubio y Ela Minus: MFEST alista sus horarios

    La tragedia de la familia de Shakespeare: cómo Hamnet se convirtió en una de las cintas más aclamadas del último año

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío
    Mundo

    El invierno más cruel en Kiev: Sin electricidad ni agua y -19 °C, ucranianos buscan alivio de los ataques rusos y el frío

    Universidades chinas consolidan su posición y desplazan a sus pares de EE.UU. en ranking global de producción académica

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida
    Paula

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel