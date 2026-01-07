SUSCRÍBETE POR $1100
    Warner Bros. Discovery vuelve a rechazar oferta hostil de Paramount y reafirma acuerdo por US$ 72.000 millones con Netflix

    “Tenemos un acuerdo de fusión firmado con Netflix, es un valor convincente, con un camino claro al cierre", dijo el presidente del directorio de WBD, Samuel Di Piazza.

    David Nogales 
    David Nogales
    Qué dijo Warner Bros. Discovery sobre oferta Paramount ERIC GAILLARD

    El directorio de Warner Bros. Discovery (WBD) volvió a recomendar de forma unánime a sus accionistas rechazar la oferta de adquisición hostil presentada por Paramount Skydance, al considerar que es inferior al acuerdo ya firmado con Netflix para la compra de su negocio de estudios y streaming por US$72.000 millones.

    La decisión fue comunicada este miércoles, luego de que Paramount insistiera en su interés por adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery mediante una oferta en efectivo de US$30 por acción, que incluye también sus cadenas de televisión.

    El directorio de WBD sostuvo que la propuesta no mejora los términos previamente cuestionados y que no alcanza el valor ni la certeza del acuerdo con Netflix.

    “Tenemos un acuerdo de fusión firmado con Netflix, es un valor convincente, con un camino claro al cierre y protecciones para nuestros accionistas si algo impide que se concrete”, afirmó el presidente del directorio de WBD, Samuel Di Piazza, en declaraciones a CNBC durante el programa Squawk Box.

    Qué dijo Warner Bros. Discovery sobre oferta Paramount

    Hay que recordar que el intento de Paramount se intensificó pocos días después de que Warner anunciara el acuerdo con Netflix.

    La operación fue estructurada como una oferta directa a los accionistas, sin el respaldo del directorio, lo que llevó a WBD a calificarla como hostil y a reiterar públicamente su rechazo.

    A fines de diciembre, Paramount buscó reforzar su propuesta garantizando el respaldo financiero del empresario Larry Ellison, fundador de Oracle y padre del CEO de Paramount Skydance, David Ellison.

    Sin embargo, el directorio de WBD expresó reparos sobre ese respaldo.

    “PSKY ha fallado repetidamente en presentar la mejor propuesta para los accionistas de WBD, pese a una dirección clara sobre las deficiencias y las posibles soluciones”, señaló el directorio en una carta enviada este miércoles a los accionistas.

    Qué dijo Warner Bros. Discovery sobre oferta Paramount

    En el mismo documento, el directorio sostuvo que mantuvo conversaciones extensas con los representantes de Paramount Skydance y que entregó “instrucciones explícitas” sobre cómo mejorar las ofertas. No obstante, acusó que las propuestas siguieron incluyendo falencias ya identificadas, “ninguna de las cuales está presente en el acuerdo de fusión con Netflix”.

    Paramount manifestó su interés inicial por adquirir Warner Bros. Discovery en septiembre y presentó tres ofertas antes de que la compañía iniciara un proceso formal de venta para explorar alternativas con otros potenciales compradores. Hasta ahora, la empresa no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre la última decisión del directorio.

    Por su parte, Netflix respaldó públicamente la recomendación del directorio de Warner Bros. Discovery y confirmó que continúa trabajando con las autoridades regulatorias. “El directorio de WBD sigue plenamente comprometido y continúa recomendando el acuerdo de fusión con Netflix, reconociéndolo como la propuesta superior que entregará el mayor valor a sus accionistas”, señalaron los co-CEO de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, en un comunicado.

    Warner Bros. Discovery vuelve a rechazar oferta hostil de Paramount y reafirma acuerdo por US$ 72.000 millones con Netflix
    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    "Un goleador vuelve a casa": Patricio Rubio es anunciado como nuevo refuerzo de Unión Española de cara al ascenso
    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    De Ana Tijoux a Inti Illimani y Camila Moreno: Festival Muda anuncia su cartel de artistas
    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por "violaciones de las sanciones estadounidenses"
    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
