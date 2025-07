Trump evalúa aranceles de 50% para el cobre y los precios del metal rojo saltan a máximos históricos en Nueva York

El presidente Donald Trump vuelve a sacudir a los mercados, particularmente el del cobre. Es que el republicano dijo que Estados Unidos evalúa aplicar aranceles del 50% a las importaciones del metal rojo.

“Creo que el arancel sobre el cobre vamos a hacerlo del 50%”, dijo el presidente de Estados Unidos luego de la consulta de un periodista tras una reunión de gabinete.

Las declaraciones hicieron saltar los precios del cobre. En el mercado de futuros en Nueva York, el precio salta más de 10% hasta los US$ 5,58 por libra, un nivel histórico .

Más temprano, el precio había saltado 18%.

Los contratos de futuros de cobre, clave para cableado eléctrico, motores y más, aumentaron un 13% en el mayor aumento de precios en un solo día registrado desde 1968, según Dow Jones Market Data.

Con todo, no se trata de un anuncio oficial ya que no existen detalles de cómo se aplicarán esos aranceles ni cuándo. Esto también lo advirtió el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco.

“Lo primero que hay que destacar es que es un comentario que él ha hecho que aún no se traduce en ninguna opinión formal y oficial. Por lo tanto, lo que primero corresponde es esperar que se haga algún comunicado oficial al respecto. De manera que me parece prematuro reaccionar con la información que tenemos”, dijo el ejecutivo en conversación con Pulso.

Estados Unidos es el segundo mayor socio comercial de Chile, sólo superado por China. El año pasado, las exportaciones al gigante del norte llegaron a US$ 15.528 millones, de los cuales US$ 5.884 millones correspondieron a cátodos de cobre refinados.

Expertos sorprendidos con los aranceles al cobre

El anuncio de Trump sorprendió a los expertos, quienes advirtieron que se activó una rotación importante en los portafolios globales.

“Esta noticia sorprende y sale de todo parámetro. De ratificarse es una muy mala noticia para Chile, pues EEUU es el segundo destino del cobre luego de China”, dijo Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la U. San Sebastián.

En ese contexto, el experto dijo que la participación del presidente en la cumbre de los BRICS fue una muy mala idea y en una pésima oportunidad. “Las señales importan y las que hemos dado no son apropiadas”, cerró.

“Los aranceles han sido más altos de lo que esperaba el mercado”, dijo Helen Amos, analista de materias primas en BMO, citado por Financial Times.

“Esperaría que los precios sigan subiendo desde aquí”, añadió el experto, señalando que un arancel del 50 % implicaría que los precios del cobre en la bolsa del CME Group deberían negociarse con una prima del 50 % respecto al precio global en la Bolsa de Metales de Londres (LME).

“Muchos inversionistas interpretaron esta señal como el inicio de una política comercial más agresiva, con impacto en la cadena global de suministro de metales estratégicos. Si efectivamente se concreta esta tarifa, podríamos ver una reducción de oferta en Estados Unidos y un incentivo para acelerar inversiones locales en procesamiento y refinación”, dijo Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria.

La importancia del cobre

El cobre es relevante para la economía mundial, por lo que significa para la infraestructura y más ahora con la electromovilidad, pero especialmente sensible para la economía chilena porque es el principal producto de exportación del país.

Y este año el precio se había convertido en un bálsamo para las estrechas arcas fiscales.

De acuerdo a los datos de Cochilco, el metal rojo acumula un alza de 14% en lo que va de 2025 y el precio promedio llega a US$ 4,49 por libra, esto un 3,75% más que a la misma fecha del año pasado.

Guerra comercial:

La guerra comercial y la política arancelaria no solo giró en torno al cobre. Claro porque Donald Trump también dijo que planea imponer aranceles de hasta un 200 % a las importaciones de medicamentos, los cuales comenzarían a aplicarse luego de un período de transición que podría durar hasta un año y medio.

El mandatario estadounidense advirtió además que la prórroga del 1 de agosto para la aplicación efectiva de los aranceles por países no volverá a aplazarse, al tiempo que ha avisado de que se enviarán nuevas cartas a lo largo de estos días.

“Tal y como se menciona en las misivas enviadas ayer a varios países, además de las cartas que se remitirán hoy, mañana y próximamente, LOS ARANCELES COMENZARÁN A PAGARSE EL 1 DE AGOSTO DE 2025 . No ha habido ningún cambio en esta fecha y no habrá más cambios. [...] No se concederán prórrogas”, dijo en su red ‘Truth Social’.

Donald Trump impuso ayer un arancel del 25% a todas las importaciones tanto de Japón como de Corea del Sur. Después, a lo largo de la jornada, recordó EP, desgranó una lista de Estados afectados donde figuraban Kazajistán, Malasia y Túnez (25%); Sudáfrica y Bosnia-Herzegovina (30%); Indonesia (32%); Serbia y Bangladesh (35%); Tailandia y Camboya (36%), y Myanmar y Laos (40%).

Adicionalmente, el republicano advirtió a todos de represalias en caso de que sus gobiernos respondiesen con gravámenes propios al sumar la cifra que adopten a la cantidad ya anunciada por EE.UU.

Asimismo, calificó los déficits comerciales de “insostenibles” y de “graves amenazas” para la seguridad nacional y la economía.