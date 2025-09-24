Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Mike Bezos junto con su pareja Jacklyn fueron los primeros inversionistas de Amazon con US$ 245.573 y ahora la fortuna del padre adoptivo de Jeff Bezzos se estima en US$ 40 mil millones, donde la chilena Valeria Alberola tendrá un rol clave en la administración de este patrimonio.

Según informó The Wall Street Journal (WSJ), el cubano estadounidense Mike Bezos “está llevando a cabo una ‘gran ampliación’ de su pequeña oficina familiar para dar apoyo a más miembros de la familiar”.

En la foto: Mike Bezos y Jeff Bezos. Fuente: Instagram.

Ante este contexto, WSJ informó que Alberola fue designada para ser CEO de Aurora Borealis, la oficina familiar para gestionar el patrimonio encabezado por Mike y Jacklyn Bezos. Esta última falleció en agosto de este año.

Valeria Alberola se graduó de la facultad de Economía y Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y obtuvo su MBA en la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern (Estados Unidos), según su perfil de LinkedIn.

En su trayectoria laboral, Alberola cuenta con más de 25 años en áreas como finanzas corporativas, banca de inversión, inversiones sostenibles, operaciones y consultoría de gestión estratégica, según resalta su perfil en Clarivate, firma de análisis de datos y lugar donde se desempeña como directora desde mayo del 2021.

Además, desde junio del 2021, es miembro del directorio de Vantage Data Center.

Alberola también se desempeñó como directora ejecutiva de Zoma Holdings, LLC desde 2017 a 2024 y, anteriormente, como su directora de operaciones de 2017 a diciembre de 2018. Dicha institución es la sociedad de actividades de inversión y filantrópicas Ben Walton, heredero de Walmart, y su esposa, la también chilena Lucy Ana Walton.

De 2011 a noviembre de 2017, fue la CFO de Bridge Education Group, Inc., una empresa global de educación, y antes a esto, de 2011 a 2017, fue socia de Q Advisors LLC, una firma de banca de inversión con sede en San Francisco y Denver (Estados Unidos).

Entre 2000 y 2002, Alberola fue directora de desarrollo de negocios de VeloCom, una empresa global de telecomunicaciones. También fue consultora de gestión estratégica en McKinsey & Company en Santiago de Chile, entre 1998 y 2002, “asesorando a importantes corporaciones de telecomunicaciones y banca en Chile y Argentina”, según informó en su cuenta de LinkedIn. Antes de esto, Alberola fue analista de renta variable en Citigroup en São Paulo, Brasil (desde 1994 a 2022).

En su perfil también se destaca su manejo con los idiomas español, inglés y portugués.

Alberola también es vicepresidenta de Endeavor Colorado (Estados Unidos) y miembro de Colorado Thrives, una coalición de directores ejecutivos de las empresas “más grandes de Colorado”, resalta en Linkedin.

El patrimonio a administrar

Alberola tendrá que administrar más de US$ 40 mil millones, una cifra similar a los US$ 41 mil millones que tiene Iris Fontbona y la familia Luksic, según el índice de millonarios de Bloomberg. La misma medición ubica a la fortuna de Jeff Bezos en US$ 244 mil millones, con el que ocupa el quinto lugar.

En el proceso de Russell Reynolds Associates, la firma de head huntes para altos ejecutivos y que participó en el proceso para seleccionar Alberola -según informó WSJ-, “sería responsable de una amplia cartera de activos, que incluiría acciones y una serie de inversiones alternativas”.

“La cartera incluye inversiones de varios fideicomisos y una fundación. Aurora Borealis cuenta con un ´consejo familiar, y el director de inversiones gestionaría un pequeño equipo y trabajaría con gestores de activos externos.

Russell Reynolds Associates también calificó a la oficina familiar del cubano estadounidense, Aurora Borealis, como una pequeña oficina familiar fundada en 2020 que está en pleno proceso de expansión.

Aurora Borealis ahora está “creciendo rápidamente… para sustentar a la segunda (G2) y tercera (G3) generaciones”, dice el documento de Russell Reynolds que citó WSJ.

La nota también destaca que los hermanos de Jeff Bezos, Christina y Mark, también invirtieron US$10.000 cada uno en Amazon desde un principio, según el libro autobiográfico de Jeff Bezos; inversiones que valdrían más de US$1.000 millones con la rentabilidad de los años.

Mark Bezos ha ha declarado en el pasado que espera que Aurora Borealis gestione su dinero, según una persona familiarizada con sus planes.

En la nota de WSJ, ninguno de los involucrados dio declaraciones.