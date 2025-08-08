Dato de inflación de julio eleva el valor de la UF para agosto

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que se ubicó sobre lo esperado y con ello la Unidad de Fomento (UF) tendrá un ajuste al alza.

La UF venía de registrar una caída en julio por la variación negativa del IPC de junio y ahora, en línea con su tendencia habitual, subirá.

Con el IPC de julio, que subió un 0,90%, la UF se ajusta hasta el 9 de septiembre de este año y subirá, desde el 9 de agosto, $352,20 en dicho periodo.

Ante este contexto, la UF subirá $11,36 de forma diaria y llegará al 9 de septiembre a un valor de $39.485,65.

En 12 meses, la UF subirá 1.650,86 y, en lo que va de año al 9 de septiembre, subirá $ 1.068,96.

Según detalla el Banco Central, la UF es “un índice de reajustabilidad, calculado y autorizado por ellos, para las operaciones de crédito de dinero en moneda nacional que efectúen las empresas bancarias y las cooperativas de ahorro y crédito”.

Además, la UF se utiliza en otros contratos o prestaciones de servicios, como los de arriendos o pagos de colegios, algo que ha generado debate parlamentario para su eliminación o prohibición de uso en ciertos casos.

El IPC acumuló una variación de un 2,8% en el año y de un 4,3% a doce meses, alejándose de la meta del Banco Central del 3%.

La media de las proyecciones apuntaba a que la inflación estaría en torno a 0,6% o 0,7%.