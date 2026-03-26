Ventas del comercio repuntan, pero gremio advierte por riesgo para el consumo del alza en los combustibles

Ventas del comercio repuntan, pero gremio advierte por riesgo de alza en los combustibles para el consumo.

Las ventas del comercio se aceleraron en febrero. Según informó la Cámara Nacional de Comercio (CNC) las ventas presenciales minoristas de la Región Metropolitana anotaron en febrero un alza interanual de 1,4%, repuntando frente al aumento de 0,5% registrado en enero.

De este modo las ventas tuvieron su mayor alza desde noviembre, cuando se expandieron en 3,6%. Y así, en los dos primeros meses del año acumularon un crecimiento de 0,9%.

Al respecto Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC señaló que “hacia adelante, el desempeño del comercio minorista seguirá enfrentando un escenario de recuperación acotada. Si bien en los dos primeros meses de 2026 las ventas presenciales de la Región Metropolitana acumulan un alza real de 0,9%, el comportamiento por categoría continúa siendo heterogéneo, con un mayor impulso en bienes más asociados a vestuario y una debilidad más marcada en rubros durables como artefactos eléctricos y muebles, lo que da cuenta de un consumo aún selectivo y sin una expansión generalizada”.

Silva recordó que el último Informe de Política Monetaria (Ipom) dado a conocer ayer por el Banco Central corrigió levemente a la baja las perspectivas para el gasto de los hogares, en un contexto de mayor incertidumbre externa. “El Banco Central señala que, aunque el consumo había mostrado una recuperación de la mano de mejores expectativas y del crecimiento de los ingresos, este escenario se vuelve más desafiante por el deterioro internacional, reduciendo además la proyección de crecimiento del PIB para 2026 a un rango de 1,5% a 2,5%, desde el 2% a 3% previsto en diciembre”, indicó.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Aumento en el precio de los combustibles

Asimismo sostuvo que en este contexto, el alza de los precios internacionales de los combustibles aparece como un nuevo riesgo de corto plazo para el consumo. Este shock llevará a un aumento importante de la inflación en los próximos meses, pudiendo ubicarse en torno a 4% anual, tras haber registrado un 2,4% en febrero.

“Para el comercio, esto tiene un doble efecto. Por una parte, impacta directamente el presupuesto de los hogares, al elevar un gasto básico y altamente visible como el transporte. Por otra, genera efectos indirectos sobre costos logísticos, distribución y precios de distintos bienes y servicios, especialmente en sectores más intensivos en transporte”, afirmó.

Añadió que de persistir este escenario, podría afectar las decisiones de compra, postergando gastos no esenciales y reforzando una conducta de consumo más cauta.

En este sentido sostuvo que “las perspectivas para los próximos meses apuntan a un comercio que podría seguir creciendo, pero de forma moderada y desigual, sostenido más por factores puntuales y por categorías específicas que por una recuperación amplia del consumo. En este escenario, será clave monitorear la evolución de la inflación, la duración del shock externo sobre combustibles y su traspaso a precios internos, en un contexto donde el consumo aún depende de un mercado laboral que sigue mostrando fragilidad y de una confianza de los hogares que todavía no logra consolidarse plenamente", señaló.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Vestuario lideró las categorías

En el desglose por categorías Vestuario tuvo un alza de 8,6% interanual en enero y luego un incremento de 12,5% en febrero, acumulando en los dos primeros meses del año un crecimiento de 10,4%.

Dentro de la categoría destacó Vestuario Mujer que acumuló un incremento de 18,1% en los dos primeros meses del año, seguido de Vestuario Infantil con un acumulado de 10,4%. Por su parte, Vestuario Hombre tuvo un alza de 3,2% en enero-febrero 2026, frente a igual período de 2025.

Calzado creció un aumento de 3,7% en enero y un 2,3% en febrero. De esta manera el rubro cerró los dos primeros meses del año con un alza de 3%.

Por su parte, Artefactos Eléctricos tuvo un negativo resultado, en parte por una mayor base de comparación, cayendo un 6,4% real anual en enero y 10% en febrero, cerrando el acumulado de ambos meses con una baja de 8,1%. Dentro del rubro, destacó la caída acumulada (enero-febrero) de 20,7% en electrónica, luego Electrodomésticos tuvo una baja de 1,7% en enero-febrero y Línea Blanca una contracción de 1,3% al comparar con enero-febrero 2025.

Las ventas de Línea Hogar crecieron 4% en enero y 2,7% en febrero, mientras que en Muebles se anotó una caída de 2,8% en enero y una baja de 5,7% en febrero. Con estos resultados Línea Hogar tuvo un alza marginal de 0,7% en los dos primeros meses de 2026 y Muebles una caída de 4,3%.

En tanto la Línea Tradicional de Supermercados cayó 1,2% en sus ventas de enero y luego en febrero tuvo un alza de 1,3% real anual. Así, entre enero y febrero la categoría alcanzó un nulo incremento, donde Abarrotes acumuló nulo crecimiento y Perecible un alza real anual marginal 0,3%.