Bebé con 51.000 veces más carga viral podría tener variante que ataca solo a menores; se acerca vacuna para niños y hallan cepa con mutación que evita vacunas: tres cosas que aprendimos del coronavirus esta semana

1. Bebé con más carga viral podría tener variante que ataca solo a menores

Uno de los grupos que menos ha sufrido con la actual pandemia delo coronavirus son los niños, quienes por alguna razón que los científicos aún desconocen con certeza, son poco susceptibles a los contagios, y menos aún, a morir por esta causa. La infección se presenta de forma leve en su organismo, e incluso, sin síntomas.

Sin embargo, eso podría cambiar y está alarmando a los científicos, después que en las últimas semanas se reporten una drástica alza de casos en diferentes partes del mundo.

Científicos temen que una nueva variante del virus sea la responsable. Un recién nacido en Washington DC, en Estados Unidos, en el Children’s National Hospital, podría tener la respuesta. Tras realizarle exámenes, los médicos descubrieron que presentaba un fuerte caso de Covid-19.

Al ver los resultados, notaron que el infante no solo tenía una nueva variante del virus, sino que también presentaba una elevada carga viral, 51.418 veces más alta que el promedio.

Tras secuenciar el genoma del virus del bebé, encontraron que se trataba de la mutación N679S, variante que podría estar circulando en la región del atlántico medio de EE.UU.

“Podría ser una completa coincidencia, pero la asociación es fuerte. Si ves a un paciente con una carga viral exponencialmente más alta y además que es por una variante completamente distinta a las registradas, probablemente estén relacionadas las dos variables”, indicó Roberta DiBiasi, jefa de enfermedades infecciosas del Children’s National Hospital a The Washington Post.

En un preprint publicado por Dibiasi y su equipo médico advierten que la ubicación de los cambios encontrados en la proteína Spike que le da al virus la capacidad de adherirse a las células de la variante vista en el recién nacido, y el hecho de que se han reportado otros casos en la región de similares características que podrían ser de la misma mutación, la jefa de enfermedades infecciosas subraya “la importancia de aumentar el monitoreo”.

Según una investigación que tomó la base de datos de los registros de personas contagiadas en Estados Unidos, ya se han encontrado con ocho casos de esta variante dentro de la misma zona geográfica.

Seguimientos del virus en infantes

De acuerdo a la Academia Americana de Pediatría (AAP), los niños tienen menos probabilidades de tener casos graves de Covid-19. Asimismo, tienen aún menos posibilidades de infectar a otras personas cuando se enferman.

Aún así, en los últimos cinco meses, el número de casos de coronavirus pediátrico ha aumentado “drásticamente” de un 2,2% a un 10% según la AAP.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, sus siglas en inglés), todavía indican que se deben seguir manteniendo las medidas de cuidado y prevención ya que todos, incluso niños, podrían transmitir la enfermedad.

Estados Unidos se ha quedado rezagado en la capacidad de detectar la circulación de nuevas variantes del Sars-CoV-2, y mucho más entre pacientes pediátricos y su vigilancia genómica.

Según los últimos datos de secuenciación genómica en la región del atlántico medio que contempla los estados de Delaware, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Washington DC, sólo el 0,36% de los genomas virales fueron secuenciados, por debajo del 5% de las muestras secuenciadas en Reino Unido, líder en el seguimiento de variantes del coronavirus.

A pesar del preocupante caso, los expertos coinciden que todavía es demasiado temprano para sacar conclusiones. Una posible hipótesis de este caso que explicaría la elevada carga viral del infante, sería que su sistema inmune estuviera tan poco desarrollado, que esto le permitió al virus replicarse descontroladamente en su tracto nasal, explicó al medio estadounidense Jeremy Lucan, virólogo de la Universidad de Massachusetts.

“Que un par de hospitales digan que han visto más casos severos en niños no significa que esto sea un problema nacional, pero hay que investigar. Con estas nuevas variantes podría ocurrir que algunos niños se estén contagiando con ellas”, sostuvo Adrienne Randolph al Washington Post, quien lidera una investigación nacional sobre niños y Sars-CoV-2.

2. Se acerca vacuna para niños

Debido a que se trata de ensayos clínicos más severos, las pruebas para vacunas de niños van algunos escalones más abajo en el proceso de inoculación y desarrollo que se encuentra el planeta.

Sin embargo, algunas farmacéuticas ya iniciaron tempranamente algunos ensayos, aunque hasta ahora, no hay ninguno de estos tratamientos que haya sido aprobado.

Sin embargo, Liu Jingzhen, presidente de Sinopharm, la farmacéutica estatal de China, afirmó que las personas de 3 a 17 años pronto podrán ser elegibles para recibir la inoculación contra el virus Sars-CoV-2.

Los resultados de los ensayos clínicos que involucran a la población más joven no han mostrado “diferencias tangibles” con los datos de las personas de 18 a 59 años, afirmó Jingzhen en una entrevista con la Televisión Central de China.

El programa de inmunización de emergencia iniciado en el gigante asiático estuvo dirigido a personas de 18 a 59 en profesiones de alto riesgo. Luego, este grupo receptor de vacunas se amplió, cubriendo a todas las personas mayores de edad, tras la aprobación de la vacuna administrada por Sinopharm a finales de diciembre.

La autorización condicional se otorgó a la vacuna inactivada creada por el Instituto de Productos Biológicos de Beijing, administrada por Sinopharm.

Ignacio Silva, virólogo y académico de la Dirección de Postgrados de la Facultad de Medicina de la U. de Santiago adviertió en un artículo a Qué Pasa, que si bien se anunció por parte de la farmacéutica los resultados, todavía estos no publicados en las páginas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene una sección de las vacunas que están en estudio, así que “no le consta” que los hallazgos sean válidos.

Según sus creadores, la inoculación para adultos tiene un 79,34% de efectividad para prevenir que las personas desarrollen la enfermedad.

La otra vacuna inactivada fue desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan de Sinopharm en Wuhan, provincia de Hubei en China central. La inyección está siendo revisada por el principal regulador de medicamentos del país para obtener la aprobación condicional del mercado, dijo el presidente de la farmacéutica.

De ser válidos los resultados, Silva señaló que se trata de “una buena noticia” ya que lo importante es cubrir a la mayor cantidad de población, y, a pesar que se ha demostrado que los niños son “menos eficientes” en la transmisión de la enfermedad, no deja de ser un agente contagiante y más aún en este periodo de vuelta a clases.

Para el académico de la Usach, todavía se necesitan más datos para tener “la confianza” para aplicarlos, pero en general, en este tipo de vacunas inactivadas, no se han visto mayores complicaciones en población pediátrica. No obstante, se debe considerar que la respuesta inmune en niños más pequeños puede ser diferente y eso debe ser evaluado en el tiempo.

Según la compañía, se han inyectado más de 43 millones de dosis de estas dos vacunas en todo el mundo, incluidas 34 millones de dosis administradas en China.

“La capacidad de fabricación anual de Sinopharm llegará a mil millones de dosis este año, lo que es suficiente para abastecer el mercado”, sostuvo Jingzhen.

Actualmente, seis compañías farmacéuticas están probando sus vacunas en población pediátrica. Según la consultora especializada en salud Evaluate Pharma, Pfizer/BioNTech, Moderna, Nanogen, Sinovac, Bharat Biotech y AstraZeneca-Oxford ya comenzaron sus ensayos clínicos para probar la eficacia de sus inoculaciones en este grupo etario.

Los laboratorios estadounidenses se han enfocado en niños a partir de los 12 años hasta los 17; AstraZeneca probará su vacuna en niños de 6 años en adelante, decisión tildada de “controvertida” por parte de la consultora, y Sinovac empezará el rango etario para los ensayos desde los 3 años.

3. Hallan cepa con mutación que evita vacunas

Descubierta en Nueva York y detectada por primera vez en noviembre de 2020, los científicos están preocupados por el hallazgo de una nueva variante del coronavirus, bautizada B.1.526.

Lo peor, es que esta nueva mutación puede reducir la capacidad de anticuerpos para neutralizar o inactivar el virus, y puede ayudar a evadir parcialmente las vacunas contra el Covid-19, según informó Live Science.

Según los científicos, esta representa ya el 25% de los genomas de coronavirus en dicha ciudad, informó The New York Times.

Los responsables de este hallazgo, fueron los investigadores del Instituto de Tecnología de California, que identificaron la variante B.1.526 luego de buscar en una base de datos global llamada GISAID. El objetivo era encontrar mutaciones en la proteína del virus o la estructura que permite que el virus se adhiera a células humanas.

Adicionalmente, científicos de la Universidad de Columbia también encontraron la variante B.1.526, tras secuenciar más de 1.100 muestras de virus de pacientes con Covid-19 en su hospital. Los investigadores descubrieron que los pacientes infectados con este nueva variante había aumentado rápidamente y ahora es responsable del 12% de los casos.

Ignacio Silva, infectólogo y académico de Dirección de Postgrados Facimed de la Universidad de Santiago, adviertió en una nota a Qué Pasa que podría expandirse y llegar a Chile “como cualquier otra variante y eso va a estar determinado por la transmisibilidad de esta variante y la capacidad de identificarla, porque la secuenciación genética necesaria para hacer la identificación de las variantes no se realiza de manera universal, por lo tanto, es muy probable que muchas variantes estén circulando, y esta misma pueda estar en nuestro país y aun no la hemos identificado”.

Y eso no es todo, ya que existen dos versiones de esta nueva variante, ambas igual de preocupantes. La primera tiene una mutación llamada E484K, que también ha dicho presente en otras variantes, previamente establecidas, identificadas en Sudáfrica y Brasil.

La otra versión o “rama” de esta nueva variante, tiene una mutación llamada S477N, que puede ayudar al virus a unirse con más fuerza a las células.

Silva pone una cuota de tranquilidad, “es probable que la mayoría de estas variantes no tengan una gran repercusión en el curso de la enfermedad, pero por supuesto que está en desarrollo y en particular la de New York hay que analizar cómo se comporta biológicamente, y eso solo se puede visualizar en las próximas semanas o meses”.