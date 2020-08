De Amazon a Netflix: este es el día y la hora en que más series ven los chilenos

Sergio Jadue pasó del amor al odio en un abrir y cerrar de ojos. Ganó la Copa América con Chile, clasificó al Mundial de Brasil 2014, y al poco tiempo, tuvo que huir a EE. UU. tras verse involucrado en casos de corrupción de la FIFA. Hoy es fuente de inspiración para libros y series de televisión, como “El Presidente” de Amazon Prime.

Esta producción, sumada a otras como “La Jauría”, explican el explosivo aumento de suscriptores de la compañía en el país. Según cifras de la operadora WOM, dadas a conocer en el estudio “#EquilibrioDigital: ahora es cuando”, durante la pandemia Amazon Prime creció un 363%, mientras que Netflix solo un 30%.

Manu Chatlani, director ejecutivo de la Agencia Digital Jelly, señala que el crecimiento del consumo de streaming durante la pandemia ha sido gigante. “Y está demostrado que el contenido es lo más importante, casi lo único que importa. Para financiar ese modelo (contenidos, sin avisos) tienes que crecer y crecer. Sin parar. Y para eso tienes que mezclar el crecimiento de suscriptores versus cuánto dinero ocupas en contenido y marketing”.

¿Por qué los chilenos ven tantas series en cuarentena? Daniela Rocha, psicóloga de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), argumenta que “en período de cuarentena es posible que aumente el consumo de series, con el fin de poder recrear la mente, hacer algo distinto a la rutina habitual y también desconectarse de los deberes, de algunas otras dinámicas dentro de casa y de algunos estresores habituales, sobre todo en relación a la actual pandemia”.

“Ocurre algo parecido a lo que sucede con la lectura, dado que ver series nos permite adentrarnos en historias divertidas, que sean de nuestro interés, y también viajar por paisajes y tramas interesantes, lo que facilita también un poco la desconexión del actual contexto sanitario y confinamiento”, añade Rocha.

Las suscripciones a Prime Video, también conocido como Amazon Prime Video, están disponibles en más de 200 países.

“Dentro del mapeo de aplicaciones que hemos realizado, notamos, por ejemplo, que aplicaciones de entretención y películas como Netflix y Amazon Prime, han tenido un peak sostenido de conexiones los días sábado, particularmente a las 23.00, lo que refleja que son muchos los usuarios que, por el confinamiento, prefieren ver películas y series desde la comodidad de sus casas”, señala Rodrigo Calbacho, gerente de Mercado Postpago de WOM.

La psicóloga de la UTEM establece que al no poder salir de la casa, “ver series se puede transformar en un buen método para explorar, a través de la imaginación, nuevos lugares, nuevas escenas, diversos personajes y paisajes, entre otros elementos”.

El documento emitido por WOM añade que el streaming se posiciona como una de las categorías con más crecimiento en este período, totalizando un 30% durante los últimos tres meses.

“Para realizar esta medición, hacemos una comparación evolutiva en base al total de tráfico, por ejemplo, junio contra mayo, y la variación es lo que indica si aumentó o disminuyó. Es decir, nuestros sistemas de monitoreo y gestión, permiten generar estadísticas por clasificación de tráfico con el fin de gestionar las capacidades de la red y comportamientos generales de nuestros clientes”, argumenta el profesional de WOM.

Ver series sí puede resultar beneficioso, “en distintos sentidos, por ende, sí es una buena actividad para quien la quiera llevar a cabo. No obstante, como todo, es bueno mantener un buen equilibrio entre éstas y otro tipo de actividades, idealmente no virtuales. Por otro lado, es recomendable seleccionar bien qué tipo de serie se verá”, señala Rocha.

“Amazon apostó a largo plazo”

Gabriel Jefferies, licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Mayor, concuerda, “el streaming ha sido de los servicios más demandados y con mayor crecimiento. Al crecimiento que venía experimentando de manera natural antes de la pandemia, se le suma que el confinamiento aceleró exponencialmente las suscripciones porque la gente no podía ir al cine, al teatro o a lugares de entretenimiento habitual y transformó esas ocasiones de consumo de contenido en este tipo de servicios”.

“¿Quién gana? No lo sé. Pero hasta ahora Netflix (la que revolucionó la industria) lo ha hecho bien. Se equivoca en shows, los cancela, pero sigue produciendo y gastando en contenido para crecer. El problema es la gran librería (y caja) de Disney, más el bueno ojo y la chequera de Amazon, y el apetito que se le está abriendo a Apple por invertir más en contenidos. A eso súmale que Jeff Bezos ya hizo este camino. Amazon creció sin ser rentable por años, apostando a largo plazo. Solo queda esperar”, analiza Chatlani.

Amazon Prime cuenta con 150 millones de suscriptores en todo el mundo, mientras que Netflix registra 167 millones.

Debido al confinamiento, se han limitado las reuniones presenciales, tanto laborales como familiares. Esto ha provocado un aumento considerable en el uso de internet, un 40% según la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Del total, un 56% se ocupa para ver series, establece Wom.

“Las series también se pueden complementar con otras actividades durante todo el período de confinamiento, no son excluyentes con, por ejemplo, leer, escuchar música, jugar un juego de mesa, etc. Que en algunos momentos se opte por ver series en vez de hacer otras actividades, tiene que ver directamente con las necesidades e intereses de cada persona en ese momento, de si quiere “desconectarse” un poco o no del contexto habitual, de si tiene ganas de despejar un poco más la mente, de si hay alguna temática de su interés dentro de una serie, entre otros factores”, establece la psicóloga de la UTEM.

Wom señala que el sábado a las 23:00 hrs. es el momento peak para ambas aplicaciones, Amazon Prime y Netflix.

Calbacho explica que “han pasado casi cinco meses desde el inicio del confinamiento y durante este período, internet se ha convertido en una herramienta fundamental, y el tráfico ha aumentado debido al teletrabajo, teleeducación, y también entretención, es por esto que, durante este período, hemos visto los aumentos más notorios en esas aplicaciones, ya que hay muchas personas que han preferido plataformas de streaming, como de películas y juegos, en sus tiempos libres”.

“Netflix fue el primero y es el más grande claramente. El tema es que la arremetida de los actores como Amazon Prime, Apple+ y en cualquier momento Disney, le quitan seguramente participación del mercado que conquistó como pionero en este servicio. De todas maneras Netflix ha sido capaz de seguir mejorando la experiencia de usuario con ciertas características que los otros servicios aún no desarrollan. Me recuerda mucho a los momentos de competencia de fuerzas como Microsoft vs. Apple o DreamWorks vs. Pixar”, señala Jefferies.

El profesional de la Universidad Mayor cree que más allá de la experiencia de uso de las plataformas, “la pelea claramente está en quién es el dueño del contenido, tanto en la generación como en la capacidad de generar alianzas y obtener licencias”.

“El catálogo de Amazon para la región está creciendo cada vez más, mientras que la fortaleza de Netflix ha ido creciendo en el contenido propio. Cuando llegue Disney será un gran desafío (su estreno está agendado para fines de 2020). En lo personal, creo que no se trata de uno contra otro, sino de poder optar a tener más de una opción. ¿El gran perdedor? La televisión por cable”, añade Jefferies.