Fact Checking: ¿Cancelan vuelos debido a eventos adversos posteriores a la vacunación contra el Covid? ¿La variante Flurona comenzó en 2020?

Cancelan vuelos debido a eventos adversos posteriores a la vacunación contra el Covid-19

Usuarios en redes sociales comparten publicaciones que afirman que los vuelos en Estados Unidos se han debido cancelar, ya que las personas sufren eventos adversos después vacunarse contra el Covid-19. Pero esta afirmación es falsa.

El material descrito es un video que muestra a la abogada Leigh Dundas, una activista antivacunas, hablando sobre supuestos eventos adversos experimentados por los pilotos después de la vacunación.

Dundas afirma en el material audiovisual que las reglas de la Administración Federal de Aviación (FAA) prohíben la autorización médica de los pilotos que han tomado medicamentos no aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA). Sin embargo, esto no aplica a las vacunas, ya que la vacuna producida por Pfizer/BioNTech está aprobada por la FDA, así como también las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson, que han sido aprobadas para uso de emergencia por la misma entidad.

“La FAA no ha visto evidencia de accidentes de aeronaves, ni problemas causados por pilotos que sufrieron complicaciones médicas asociadas con las vacunas Covid-19″, señaló a Reuters.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior de Enfermería de Universidad de Las Américas, lo confirma. “Esta aseveración es falsa. Si bien sí se han cancelado vuelos en Estados Unidos y en todo el mundo, en estos últimos meses los motivos obedecen principalmente a temas climáticos y al aumento de casos por la variante Ómicron, y no por los efectos adversos de las vacunas”.

Las vacunas que se utilizan a nivel mundial, son vacunas aprobadas por la FDA y que como todo fármaco que se incorpora al ser humano, “tiene ciertos efectos secundarios que son conocidos, pero que en lo absoluto prohíben ciertas cosas, como en este caso, que los tripulantes de una aerolínea puedan ejercer su trabajo”.

La variante Flurona comenzó en 2020

La Agencia EFE informó que el Ministerio de Sanidad de Israel detectó su primer caso de Flurona, el 2 de enero de 2022, en una mujer embarazada que no estaba vacunada contra el coronavirus. Sin embargo, el mal no es nuevo en el mundo, ya que el 15 de abril de 2020 desde un hospital de Tokio, Japón, se informó que una mujer de 78 años tenía influenza tipo A y días después le detectaron Covid-19. Esta afirmación es verdadera.

Si bien se ha descrito por diferentes medios como una nueva variante del virus, en realidad la Flurona no se trata de una nueva cepa, ni de una nueva enfermedad, es la coinfección de dos o más virus en una persona al mismo tiempo.

En mayo del 2020 en España también se reportaron cuatro casos de personas que tenían influenza del tipo A y B y a la vez Covid-19. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos también reportaron, en junio de 2020, que un paciente padecía de la influenza tipo A y de coronavirus.

Esto lo ratifica José Gregorio Martínez, infectólogo de Clínica Vespucio. “Si bien es cierto que este concepto ha estado en boga durante las últimas semanas tras el reporte de un caso en Israel, las coinfecciones virales son hechos frecuentes, hechos ya conocidos en otras enfermedades también, por ejemplo coinfección por VIH y hepatitis”.

Específicamente en el caso de la coinfección de influenza y Covid-19, “efectivamente hay países como España o Estados Unidos, que ya lo han reportado al menos desde el año pasado, durante la primera ola del virus. Y no solo con influenza, también con otros virus respiratorios”.

Me parece que la denominación de Flurona en esta situación, “ha venido a confundir a la población y no sé que beneficio tiene. No es un nuevo virus, ni un hecho nuevo”, añade Martínez.