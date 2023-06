¿Qué es la taurina? Un estudio publicado en Science asegura que puede retrasar el envejecimiento

Una deficiencia de taurina, un nutriente producido en el cuerpo y que se encuentra en muchos alimentos, es un factor que impulsa el envejecimiento en los animales, según un nuevo estudio dirigido por científicos de la U. de Columbia y en el que participaron docenas de investigadores del envejecimiento de todo el mundo.

El mismo estudio también encontró que los suplementos de taurina pueden ralentizar el proceso de envejecimiento en gusanos, ratones y monos e incluso pueden prolongar la vida útil saludable de los ratones de mediana edad hasta en un 12 %.

El estudio fue publicado el 8 de junio en la revista Science.

“Durante los últimos 25 años, los científicos han estado tratando de encontrar factores que no solo nos permitan vivir más tiempo, sino que también aumenten la esperanza de vida, el tiempo que nos mantenemos saludables en nuestra vejez”, dijo en un comunicado el líder del estudio, Vijay Yadav, PhD, profesor asistente. de genética y desarrollo en la Universidad de Columbia Vagelos College of Physicians and Surgeons.

“Este estudio sugiere que la taurina podría ser un elixir de vida dentro de nosotros que nos ayuda a vivir vidas más largas y saludables”.

Taurina, moléculas antienvejecimiento que retarasan el envejecimiento

Durante las últimas dos décadas, los esfuerzos para identificar intervenciones que mejoren la salud en la vejez se han intensificado a medida que las personas viven más y los científicos han aprendido que el proceso de envejecimiento puede manipularse.

Muchos estudios han encontrado que varias moléculas transportadas por el torrente sanguíneo están asociadas con el envejecimiento. Menos seguro es si estas moléculas dirigen activamente el proceso de envejecimiento o son solo pasajeros que viajan. Si una molécula es un impulsor del envejecimiento, restaurar sus niveles juveniles retrasaría el envejecimiento y aumentaría la duración de la salud, los años que pasamos con buena salud.

La taurina apareció por primera vez en la opinión de Yadav durante su investigación anterior sobre la osteoporosis que descubrió el papel de la taurina en la formación de huesos. Casi al mismo tiempo, otros investigadores descubrieron que los niveles de taurina se correlacionaban con la función inmunológica, la obesidad y las funciones del sistema nervioso.

“Nos dimos cuenta de que si la taurina regula todos estos procesos que disminuyen con la edad, tal vez los niveles de taurina en el torrente sanguíneo afecten la salud general y la esperanza de vida”, dijo Yadav.

Suplementación de taurina aumenta esperanza de vida en ratones

En su estudio, primero, el equipo de Yadav analizó los niveles de taurina en el torrente sanguíneo de ratones, monos y personas y descubrió que la abundancia de taurina disminuye sustancialmente con la edad. En las personas, los niveles de taurina en personas de 60 años eran solo alrededor de un tercio de los encontrados en personas de 5 años.

“Fue entonces cuando comenzamos a preguntarnos si la deficiencia de taurina es un factor que impulsa el proceso de envejecimiento y organizamos un gran experimento con ratones”, señaló Yadav.

Los investigadores comenzaron con cerca de 250 ratones machos y hembras de 14 meses de edad (alrededor de 45 años en términos de personas). Todos los días, el investigador alimentó a la mitad de ellos con un bolo de taurina o una solución de control.

Ratones de laboratorio.

Al final del experimento, Yadav y su equipo descubrieron que la taurina aumentaba la esperanza de vida promedio en un 12 % en ratones hembra y en un 10 % en machos. Para los ratones, eso significó de tres a cuatro meses adicionales, equivalentes a unos siete u ocho años humanos.

Suplementos de taurina en la mediana edad mejoran salud en la vejez

Para saber cómo la taurina afectaba la salud, Yadav invitó a otros investigadores mayores que investigaron el efecto de la suplementación con taurina en la salud y la esperanza de vida en varias especies.

Estos expertos midieron varios parámetros de salud en ratones y encontraron que a la edad de dos años (60 en años humanos), los animales suplementados con taurina durante un año eran más saludables en casi todos los sentidos que sus contrapartes no tratadas.

Los investigadores encontraron que la taurina suprimió el aumento de peso asociado con la edad en ratones hembra (incluso en ratones “menopáusicos”), aumentó el gasto de energía, aumentó la masa ósea, mejoró la resistencia y la fuerza muscular, redujo los comportamientos ansiosos y similares a la depresión, redujo la resistencia a la insulina y promovió un sistema inmunológico de aspecto más joven, entre otros beneficios.

“No solo descubrimos que los animales vivían más tiempo, también descubrimos que viven vidas más saludables”, dijo Yadav.

A nivel celular, la taurina mejoró muchas funciones que generalmente declinan con la edad: el suplemento disminuyó la cantidad de “células zombis” (células viejas que deberían morir pero en su lugar persisten y liberan sustancias nocivas), aumentó la supervivencia después de la deficiencia de telomerasa, aumentó la cantidad de las células madre presentes en algunos tejidos (que pueden ayudar a los tejidos a sanar después de una lesión), mejoraron el rendimiento de las mitocondrias, redujeron el daño al ADN y mejoraron la capacidad de las células para detectar nutrientes.

Imagen microscópica de células de mioblastos senescentes. Foto: AP

Se observaron efectos similares en la salud de los suplementos de taurina en monos rhesus de mediana edad, que recibieron suplementos diarios de taurina durante seis meses. La taurina previno el aumento de peso, redujo la glucosa en sangre en ayunas y los marcadores de daño hepático, aumentó la densidad ósea en la columna vertebral y las piernas y mejoró la salud de sus sistemas inmunológicos.

Se necesita un ensayo clínico aleatorizado

Los investigadores aún no saben si los suplementos de taurina mejorarán la salud o aumentarán la longevidad en los humanos, pero dos experimentos que realizaron sugieren que la taurina tiene potencial.

En el primero, Yadav y su equipo observaron la relación entre los niveles de taurina y aproximadamente 50 parámetros de salud en 12.000 adultos europeos mayores de 60 años. En general, las personas con niveles más altos de taurina eran más saludables, con menos casos de diabetes tipo 2, niveles más bajos de obesidad, hipertensión reducida y niveles más bajos de inflamación. “Estas son asociaciones que no establecen causalidad”, dice Yadav, “pero los resultados son consistentes con la posibilidad de que la deficiencia de taurina contribuya al envejecimiento humano”.

El segundo estudio probó si los niveles de taurina responderían a una intervención conocida por mejorar la salud: el ejercicio. Los investigadores midieron los niveles de taurina antes y después de que una variedad de atletas masculinos e individuos sedentarios terminaran un ejercicio de ciclismo extenuante y encontraron un aumento significativo de taurina entre todos los grupos de atletas (velocistas, corredores de resistencia y fisicoculturistas naturales) e individuos sedentarios.

“No importa el individuo, todos habían aumentado los niveles de taurina después del ejercicio, lo que sugiere que algunos de los beneficios para la salud del ejercicio pueden provenir de un aumento de la taurina”, dijo Yadav.

Solo un ensayo clínico aleatorizado en personas determinará si la taurina realmente tiene beneficios para la salud, agregó Yadav. Actualmente se están realizando ensayos con taurina para la obesidad, pero ninguno está diseñado para medir una amplia gama de parámetros de salud.

Otros fármacos antienvejecimiento potenciales, incluidos metformina, rapamicina y análogos de NAD, se están considerando para pruebas en ensayos clínicos.

Foto: Reuters

“Creo que también se debe considerar la taurina”, dijo Yadav. “Y tiene algunas ventajas: la taurina se produce naturalmente en nuestro cuerpo, se puede obtener de forma natural en la dieta, no tiene efectos tóxicos conocidos (aunque rara vez se usa en las concentraciones utilizadas en este estudio) y se puede potenciar con el ejercicio. .

“La abundancia de taurina disminuye con la edad, por lo que restaurar la taurina a un nivel juvenil en la vejez puede ser una estrategia antienvejecimiento prometedora”.