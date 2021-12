Sismo interplaca en el norte del país genera 15 réplicas y derrumbes: Expertos no descartan un evento mayor

Un sismo 5.7 Mww se registró esta mañana (11.54 horas) 9,93 kilómetros al oeste de La Higuera, Región de Coquimbo. El sismo anota 15 réplicas hasta el momento, según estableció el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) añadió que el evento telúrico fue percibido entre las regiones de Atacama y Metropolitana.

Si bien no existe registro e información de fallecidos o daños estructurales, se han presentado una serie de derrumbes en sectores aledaños (ver fotografía principal). Además, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) descartó la posibilidad de un eventual tsunami, considerando las características del sismo.

La Higuera registra 11 movimientos sísmicos durante la presente jornada.

Pablo Salucci, geógrafo de la Universidad Católica, señala que de momento se observa un sismo principal con sus respectivas réplicas, “por ubicación y profundidad correspondería a un sismo interplaca donde la ruptura se origina en la zona de subducción, entre la placa de Nazca y la Sudamericana”.

Cristián Farías, doctor en Geofísica de la Universidad de Bonn en Alemania y director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco, explica que las réplicas han ido bajando durante el tiempo y han sido menos frecuentes. “Parece ser un sismo de los que ocurren en la zona, aunque hace un tiempo ya que se acumula tensión con varios sismos, lo que habla de una subducción activa”.

Si bien las réplicas, diez a la fecha, debieran distanciarse con el pasar de las horas, “al ser un sismo de mediana intensidad es posible que se observen algunos derrumbes, específicamente en laderas más inestables”, agrega Salucci.

Es una zona donde las placas están bastante bloqueadas, “y en algún momento del futuro se puede esperar un gran terremoto magnitud 8, podría ser durante este tiempo o en las próximas décadas. Aunque no hay evidencia de que éste (el de hoy) sea un precursor de ese gran sismo, no tenemos como asegurarlo. Si bien no se pueden predecir los terremotos, la zona tiene harta tensión acumulada y en algún momento va a ocurrir un gran terremoto. Seguramente pasará”, señala Farías.

¿Podría ser el principio de un sismo mayor en la zona, tal como ocurrió en 1922, 2015 y 2019? “Eso es difícil de saber... algunos terremotos tiene precursores, pero otros no. Si hubiera un sismo mayor este sería el sismo precursor y el nuevo sismo sería el evento principal. Dada la dinámica sísmica de Chile no se puede descartar, por eso es importante el monitoreo y la preparación”, explica el académico de la UC.

Salucci recalca que todo Chile es propenso a los sismos, “y dadas las características de éstos, hoy sabemos que se puede presentar un sismo 7,5 Mw en cualquier momento y en cualquier parte de nuestro país”.