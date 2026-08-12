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    Sistemas excepcionales de jornada: cómo avanzar a una mayor adaptabilidad laboral conciliando el bienestar y la productividad

    El nuevo informe "Foco Legal" de ChileMujeres, Buk y Alessandri Abogados analiza la evolución de los sistemas excepcionales de distribución de la jornada laboral, su impacto en la calidad de vida de las personas y los desafíos que aún persisten para avanzar hacia esquemas laborales más flexibles y equitativos.

    Paulina ReyesPor 
    Paulina Reyes
    11 Marzo 2023 Gente Calle, trabajadores, pensiones, mujeres, hombres, Rosario Norte, Las Condes. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Mientras avanza la reducción gradual de la jornada semanal a 40 horas, y en el marco del envejecimiento de la población y la creciente demanda por una mejor conciliación entre la vida laboral y personal, los sistemas excepcionales de distribución de la jornada se han convertido en una herramienta clave para diversos sectores productivos y las grandes empresas.

    De este modo, el nuevo informe “Foco Legal: Informe Mensual” de ChileMujeres y Buk, con el apoyo de Alessandri Abogados, aborda el origen, la regulación y los principales desafíos asociados a estos mecanismos, principalmente en industrias que requieren continuidad operacional, como la minería, la salud, el transporte o los servicios portuarios.

    La historia de estos sistemas se remonta a los primeros convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecieron límites a la duración de la jornada laboral y reconocieron la necesidad de contemplar excepciones para determinadas actividades. Décadas más tarde, Chile incorporó esta figura al artículo 38 del Código del Trabajo, estableciendo la posibilidad de autorizar jornadas especiales cuando las condiciones propias de una actividad impiden aplicar el régimen general.

    Según el informe, el primer antecedente normativo fue en la década de 1980, cuando se regularon las jornadas aplicables a las plataformas petroleras ubicadas en el extremo sur del país. Desde entonces, la legislación ha incorporado modificaciones destinadas a fortalecer las condiciones de seguridad y salud, además de adaptar estos sistemas a los cambios presentados por la Ley de 40 Horas.

    Actualmente, la normativa permite implementar sistemas excepcionales en labores que, por razones técnicas, geográficas u operacionales, requieren esquemas distintos a los tradicionales. Entre ellas se encuentran actividades mineras, portuarias, trabajos en embarcaciones, labores sujetas a condiciones climáticas específicas e incluso plataformas digitales. En todos los casos, la autorización debe ser otorgada por la Dirección del Trabajo, que verifica el cumplimiento de requisitos relacionados con la seguridad, la salud ocupacional y el acuerdo previo de los trabajadores involucrados.

    “Son una herramienta de adaptabilidad y conviene decirlo con todas sus letras: es la adaptabilidad que la propia ley contempla para aquellos casos en que, por las características de la actividad, no resulta posible aplicar el régimen general de jornada y descansos. Faenas mineras, actividades en lugares apartados, procesos que no admiten interrupción. Para esas situaciones el legislador previó una salida, y esa salida pasa por una autorización de la Dirección del Trabajo”, indicó el Director del Trabajo, David Oddó Beas.

    Una herramienta que evoluciona junto con el mercado laboral

    En el documento se destaca también un caso que ilustra la necesidad de adaptar la normativa a nuevas realidades sociales. En 2022, una trabajadora del sector salud solicitó la posibilidad de ejercer el derecho a alimentar a su hijo mientras se desempeñaba bajo un régimen de turnos de 12 horas. La Dirección del Trabajo determinó que, cuando las características de la jornada impidan el ejercicio diario de este derecho, las horas pueden acumularse y utilizarse durante los períodos de descanso.

    Para los autores del estudio, este caso pone en evidencia la necesidad de incorporar una mirada más amplia sobre la corresponsabilidad y el cuidado, considerando que muchos de estos sistemas fueron diseñados originalmente en entornos altamente masculinizados.

    “Los sistemas excepcionales de distribución de jornada fueron originalmente pensados y diseñados para faenas donde predominaban los hombres, como la minería y los trabajos portuarios. Hoy, con mucho esfuerzo, se ha logrado que más mujeres puedan desarrollarse en este tipo de actividades y en otras que también se pueden acoger a estos sistemas de jornada excepcional. Por eso, ahora es fundamental preguntarse y considerar a la persona que va a cumplir ese turno, y si tiene responsabilidades de cuidado”, explicó la abogada de ChileMujeres y autora del informe, Claudia Wiegand.

    Flexibilidad laboral y bienestar, un desafío para las empresas

    Por otra parte, el análisis de Buk revela la estrecha relación entre la flexibilidad laboral y la salud mental. De acuerdo con el reporte Burnout Laboral 2025, el 19% de las personas insatisfechas con su jornada laboral presenta cuadros frecuentes de agotamiento, cifra que se reduce al 12% entre quienes se declaran conformes con la distribución de sus horarios. Del mismo modo, el 20% de quienes manifiestan insatisfacción con la flexibilidad laboral experimenta burnout de manera recurrente, mientras que entre las personas satisfechas el porcentaje vuelve a descender hasta el 12%.

    En esta línea, los sistemas excepcionales de jornada aparecen como una oportunidad para avanzar hacia modelos laborales más adaptables y compatibles con las necesidades de distintos sectores productivos. Sin embargo, especialistas coinciden en que su implementación debe ir acompañada de medidas que resguarden el bienestar de las personas, promuevan la corresponsabilidad y garanticen condiciones laborales adecuadas.

    “Si los sistemas de jornada excepcionales son bien aplicados van a permitir no solo que la empresa funcione bien según la actividad que realice, sino que van a prevenir un desgaste en las personas que se puede traducir en ausentismo, rotación y menor productividad”, agregó Wiegand.

    Más sobre:RedActivaSistemas excepcionales de jornadaAdaptabilidad LaboralDistribución de jornadaFoco LegalChileMujeresBukAlessandri AbogadosOITDirección del Trabajo

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