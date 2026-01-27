A qué hora y dónde ver a Chile vs. Estados Unidos por el amistoso internacional femenino

La Roja Femenina se prepara para su primer compromiso internacional del año, donde se enfrentan a Estados Unidos en el contexto de un partido amistoso.

Las dirigidas por Luis Mena buscarán medir fuerzas de cara a su preparación para el regreso a la Liga de Naciones Femenina, donde se juegan los cupos al próximo Mundial Femenino de 2027.

Cuándo juega Chile contra Estados Unidos

El partido de la Roja Femenina contra Estados Unidos es este martes 27 de enero a la medianoche, horario de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Harder Stadium de Santa Bárbara, California.

Dónde ver a Chile contra Estados Unidos

El partido de Chile contra Estados Unidos se transmite en Chilevisión , después de Fiebre de Baile.

De forma online, el partido amistoso se encuentra en la señal de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.