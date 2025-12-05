¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

Tus Preguntas es una sección de La Tercera donde los suscriptores pueden enviar sus preguntas sobre distintos temas. De aquí a los comicios del próximo domingo 14, estaremos haciendo una versión “Segunda vuelta presidencial”, rescatando sus inquietudes.

Pregunta:

¿Cuáles son las políticas públicas de ambos candidatos relacionadas con la tercera edad? Específicamente, rebaja o exención de contribuciones de bienes raíces, reforma de pensiones, continuidad y mejoramiento de la PGU, apoyo para las mujeres.

Hecha por los suscriptores:

Felipe Beltrán, Heidi Guzmán, Francisco Toledo, Juan Esteban Yáñez

Jeannette Jara: continuidad y profundización de la red social

La propuesta de Jara se enmarca en una lógica de continuidad y fortalecimiento de las estructuras de protección social existentes, considerando su rol como ministra del Trabajo y Previsión Social, desde donde impulsó la reforma de pensiones aprobada a inicios de este año. Busca expandir los derechos adquiridos, con el Estado en un rol clave.

Reforma de Pensiones y PGU

● Jara defiende la consolidación de la reforma previsional que encabezó, destacando su impacto directo en el aumento de pensiones. En el debate de ANATEL, enfatizó que los beneficios son universales: “en enero van a subir 1,600,000 pensiones y puede haber gente que capaz que no vote por mí pero también le va a subir la pensión y yo me alegro de haber liderado esa reforma previsional”.

La reforma incluye los fondos generacionales, un nuevo régimen de inversiones para el sistema de capitalización individual, y la licitación periódica de afiliados no pensionados. Otro objetivo es disminuir las comisiones mensuales.

● Propone crear un seguro específico para reconocer el trabajo no remunerado de las cuidadoras y responder al problema de las lagunas previsionales, medida que en el debate ANATEL acusó fue rechazada por la oposición en el proyecto original.

Contribuciones

● La medida 314 de su programa propone perfeccionar el beneficio al pago de contribuciones de los adultos mayores, sin afectar los recursos del Fondo Común Municipal, incluyendo una exención para el tramo exento del impuesto a la renta.

Acceso a salud

● La medida 211 establece un “Sistema Nacional de Distribución Inteligente de medicamentos”, contemplando entrega gratuita a domicilio de remedios para enfermos crónicos de Fonasa y todos los mayores de 65 años en control en Atención Primaria.

● La medida 230 busca reducir en 50% las listas de espera odontológicas mediante:

- Creación del programa “Sonrisas para todos” para aumentar cobertura en adultos trabajadores.

- Fortalecimiento del programa de prótesis y rehabilitación oral para adultos mayores.

- Alianzas con universidades para que estudiantes en práctica atiendan bajo supervisión.

- Acuerdos con clínicas privadas a precio público.

- Ampliación del GES odontológico de 60 a 65 años para 2028.

Apoyo a mujeres cuidadoras

● Propone implementar formalmente un sistema de cuidados con apoyo económico directo. Esto significaría un aumento monetario que “se multiplicará por cinco, pasando de los actuales $32.991 a $160.000 mensuales, beneficiando a más de 60 mil personas”, especifica su programa.

● Para aliviar la carga económica de quienes cuidan, establece una rebaja del 50% en la tarifa del transporte público para cuidadoras, con implementación progresiva en todas las regiones (medida 302).

José Antonio Kast: Ajuste estatal y focalización en beneficios

El enfoque de Kast parte de su visión de un “gobierno de emergencia”, que prioriza el orden fiscal, la eficiencia en el gasto y la focalización de beneficios sociales. Considera que el estado requiere una reestructuración profunda y, en ese contexto, propone fortalecer herramientas como la PGU, bajo un principio de responsabilidad fiscal y optimización de recursos.

Reforma de Pensiones y PGU

● Su compromiso central es fortalecer la PGU para asegurar que ningún adulto mayor quede bajo el umbral de la pobreza. En el debate de ANATEL, lo definió como una “PGU para todos sin letra chica”.

● Su programa establece que la PGU, a futuro, debe ser un premio al esfuerzo previsional, no un derecho incondicional. Las nuevas generaciones deberían aportar 4 UF anuales a un APV para obtener el 100% de la PGU.

● Kast plantea una reforma estructural a largo plazo, proponiendo migrar del actual sistema de capitalización individual hacia un modelo de “pensión por consumo”, que describió como una “revolución” para el sistema previsional chileno. Diferentes comercios se adhieren a una aplicación que genera descuentos a los consumidores, destinándose al ahorro para sus futuras pensiones.

Contribuciones

● Kast propone eliminar las contribuciones de la primera vivienda.

Acceso a salud

● Su programa busca fortalecer la red de Atención Primaria a través de los CESFAM y postas rurales. Para mejorar la eficiencia y el acceso, propone expandir la telemedicina y la hospitalización domiciliaria para pacientes de baja complejidad, liberando recursos de la red hospitalaria.

● Propone construir 50 COSAM (Centros Comunitarios de Salud Mental) para atención personalizada, señalando que Chile gasta solo el 2.5% del presupuesto del MINSAL en este tema.

● Similarmente a Jara, propone promover la rehabilitación oral de adultos mayores mediante subsidios para prótesis dentales, programas móviles para zonas aisladas y alianzas con universidades.

