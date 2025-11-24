Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta. Foto referencial

En los próximos días se encuentran programados los debates presidenciales que enfrentarán a la candidata oficialista Jeannette Jara con el abanderado del Partido Republicado José Antonio Kast.

Las jornadas principales corresponden a los diálogos organizados desde la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), previos al balotaje.

Cabe recordar que las elecciones por la segunda vuelta presidencial están fijadas para la jornada del domingo 14 de diciembre, en una instancia con voto obligatorio.

Debate presidencial Archi

El próximo debate presidencial está a cargo de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y se encuentra programado para el miércoles 3 de diciembre desde las 8:00 de la mañana .

Un diálogo que se emitirá mediante las radios asociadas a la Archi en todo el territorio nacional y también a través de redes sociales de las señales.

Debate presidencial Anatel

Posteriormente se encuentra agendado el debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) para el martes 9 de diciembre a las 21:00 horas .

Dicho evento se transmitirá a través de los canales asociados a Anatel, correspondientes a Canal 13, CHV, Mega, TVN, TV+ y La Red, además de sus plataformas digitales.