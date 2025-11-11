OFERTA ELECCIONES $990
    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo

    Se informaron los detalles del permiso dirigido a empleados que deban desempeñar funciones este 16 de noviembre.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Cuándo tiempo se facilita a los trabajadores para ir a votar durante este domingo. Foto referencial de archivo LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Este fin de semana tiene programado el próximo proceso de elecciones en el país, con las votaciones presidenciales y parlamentarias.

    Se trata de una instancia obligatoria para todos los ciudadanos chilenos habilitados por el Servel y que también marca cambios en el funcionamiento del comercio.

    En concreto, la jornada está catalogada como feriado legal, para malls, stripcenters y centros comerciales que funcionen bajo una misma administración.

    Los recintos mencionados deberán permanecer cerrados durante toda la jornada electoral, es decir, entre las 21:00 horas del sábado 15 hasta, al menos, las 06:00 horas del lunes 17 de noviembre, según detalló la Dirección del Trabajo.

    Por el contrario, el resto del comercio, como supermercados, tiendas o locales independientes podrán operar con normalidad.

    Permiso para trabajadores en las elecciones

    Respecto a las personas que deben acudir a trabajar durante el domingo, 16 de noviembre, estas cuentan con tres horas para ir a votar.

    Además, el permiso laboral considera que no se presente un descuento para los designados como vocales de mesa, miembros de colegio escrutador o delegados ante la Junta Electoral.

