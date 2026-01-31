DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para seis regiones de Chile desde este sábado

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió durante la mañana de este sábado un aviso meteorológico para seis regiones de nuestro país debido a la probabilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas.

En particular, el pronóstico estaría relativo a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

La mayoría de las regiones sería afectada durante esta jornada del 31 de enero, aunque también hay probabilidad que el fenómeno se extienda hasta el domingo 1 de febrero en algunas regiones.

Desde la entidad meteorológica explicaron el pronóstico en el avance de una “baja segregada”. El desarrollo de este fenómeno favorece el transporte de humedad y el desarrollo de precipitaciones, además de inestabilidad atmosférica que llevaría al desarrollo de tormentas.

Por ello, la DMC emitió el aviso meteorológico. Sobre la determinación explican que se realiza cuando se puede desarrollar un fenómeno “con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.

Así las cosas, el siguiente es el detalle de las posibles zonas afectadas:

Coquimbo

Cordillera: sábado 31 y domingo 1

Valparaíso

Litoral: sábado 31

Cordillera Costa: sábado 31

Precordillera y valles precordilleranos: sábado 31

Cordillera: sábado 31 y domingo 1

Metropolitana

Cordillera Costa: sábado 31

Valle: sábado 31

Precordillera: sábado 31

Cordillera: sábado 31 y domingo 1

O’Higgins

Litoral: sábado 31

Cordillera Costa: sábado 31

Valle: sábado 31

Precordillera: sábado 31

Cordillera: sábado 31 y domingo 1

Maule

Litoral: sábado 31

Cordillera Costa: sábado 31

Valle: sábado 31

Precordillera: sábado 31

Cordillera: sábado 31 y domingo 1

Ñuble

Precordillera: sábado 31

Cordillera: sábado 31

Biobío