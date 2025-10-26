Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Manchester City por la Premier League. Foto referencial de archivo

Este domingo finalizan los cruces por la Fecha 9 de la Premier League, donde Aston Villa recibe al Manchester City.

En el contexto del campeonato de Inglaterra, los locales llegan tras imponerse por 2-1 ante Tottenham.

Por su parte, el cuadro ciudadano celebró un 2-0 obtenido en la anterior fecha contra Everton.

Cuándo juega Aston Villa contra Manchester City

El partido de Aston Villa contra Manchester City por la Premier League es este domingo, 26 de octubre, a las 11:00 horas de la mañana en Chile.

Para este cruce los equipos se miden en el estadio Villa Park de Inglaterra.

Dónde ver a Aston Villa vs. Manchester City

El partido de Aston Villa vs. Manchester City se transmite de forma online en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.