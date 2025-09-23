Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming
Los clubes se miden este martes en un partido válido por la Fecha 6 del campeonato español.
Esta semana siguen los cruces de LaLiga de España, donde el Real Madrid visita a Levante por la Fecha 6.
El cuadro local llega a la jornada tras celebrar una anterior victoria por 4-0 ante Girona, mientras que los dirigidos por Xabi Alonso hicieron lo propio dejando un marcador 2-0 contra Espanyol la semana pasada.
Cuándo juega Levante vs. Real Madrid
El partido de Levante contra Real Madrid es este martes, 23 de septiembre, a las 16:30 horas de Chile.
Los locales reciben al cuadro merengue en el Estadio Ciudad de Valencia de España.
Dónde ver a Levante vs. Real Madrid
El partido de Levante vs. Real Madrid se transmite en el canal ESPN y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.