Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming. Foto referencial: realmadrid.com

Esta semana siguen los cruces de LaLiga de España, donde el Real Madrid visita a Levante por la Fecha 6.

El cuadro local llega a la jornada tras celebrar una anterior victoria por 4-0 ante Girona, mientras que los dirigidos por Xabi Alonso hicieron lo propio dejando un marcador 2-0 contra Espanyol la semana pasada.

Cuándo juega Levante vs. Real Madrid

El partido de Levante contra Real Madrid es este martes, 23 de septiembre, a las 16:30 horas de Chile.

Los locales reciben al cuadro merengue en el Estadio Ciudad de Valencia de España.

Dónde ver a Levante vs. Real Madrid