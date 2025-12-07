Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Celta de Vigo en TV y streaming. Foto referencial: realmadrid.com

Real Madrid recibe a Celta de Vigo durante este domingo, en el marco de la Fecha 15 de LaLiga de España.

Los Merengues buscarán retomar el liderazgo de la tabla de posiciones y se presentan tras un empate a 1 con Girona. Por su parte, su rival viene de caer ante Espanyol por la cuenta mínima.

Cuándo juega Real Madrid vs. Celta de Vigo

El partido del Real Madrid contra Celta de Vigo es este domingo, 7 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el estadio Santiago Bernabéu de España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Celta de Vigo

El partido del Real Madrid contra Celta de Vigo se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.