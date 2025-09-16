Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial: realmadrid.com

Vuelve la acción de la Champions League que esta semana comienza su primera fecha con el enfrentamiento del Real Madrid contra Olympique de Marsella.

El cuadro merengue debutará de local en el torneo internacional, recibiendo a los franceses en el estadio Santiago Bernabéu de España.

Cuándo juega Real Madrid vs. Olympique de Marsella

El partido del Real Madrid contra el Olympique de Marsella es este martes, 16 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Dónde ver al Real Madrid vs. Olympique de Marsella

El partido del Real Madrid vs. Olympique de Marsella se transmite en el canal ESPN .

Los cruces de la Champions League también se encuentran de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium que actualmente tiene descuento a $6.900.