Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre
Revisa los principales convenios que están disponibles al utilizar ciertas tarjetas de crédito o estar afiliado a cajas de compensación.
Todos los meses se dispone de una serie de descuentos que permiten comprar gas, en cilindros de diferente tamaño, con precios rebajados.
Las promociones se suelen poner a disposición de los clientes por parte de las marcas a través de convenios, por lo que se deben cumplir determinados requisitos según cada oferta.
Principalmente, las empresas distribuidoras ofrecen valores reducidos al comprar con tarjetas bancarias específicas o al encontrarse afiliado a una caja de compensación, por dar algunos ejemplos.
A continuación se entrega el listado con los principales descuentos en gas que se encuentran vigentes durante octubre.
Descuentos en Abastible
- WhatsApp Abastible: al pedir gas a domicilio mediante el WhatsApp +56229381232 se puede recibir un código QR de hasta $6.000 de descuento, que se debe mostrar al distribuidor al recibir el cilindro.
- Abastible Al Paso: al comprar directamente en un local adherido se puede acceder a un descuento de hasta $8.000.
- Caja Los Andes: afiliados pueden acceder a dos descuentos mensuales para cargas de gas de $1.000 por 5 kg; $2.000 por 11 kg; $3.000 para 15 kg y $4.500 por cilindros de 45 kg.
Descuentos en Gasco
- Scotiabank: un 30% de descuento los viernes en cargas de 5, 11 y 15 kg pagando con la app Gasconnet, mediante tarjeta de Crédito Scotiabank Gold, Platinum, Signatura, Infinite, Singular y Wealth Management, con máximo un uso por cliente.
- Cencosud Scotiabank: 20% de descuento válido para cargas de gas de 11 y 15 kg a través de la app Gasconnect, con máximo un uso por cliente.
- Travel Duty: clientes Banco de Chile pueden canjear gift cards con Dólares Premio, equivalentes a descuentos para cargas de 5, 11 y 15 kg realizadas en la app Gasconnect.
- Itaú: en itaubeneficios.cl los clientes pueden canjear descuento para la app Gasconnect de $8.000 a $12.000, para cargas de 11 y 15 kg.
- Caja Los Héroes: descuento de $1.000 para gas de 5 kg; $2.000 para 11 o 15 kg y $3.500 para 45 kg, asociado a una carga al mes por RUT.
- La Araucana: el convenio permite un descuento de $1.000 para gas de 5 kg; $2.000 para cargas de 11 kg o 15 kg y $3.500 en cilindros de 45 kg, disponible por dos cargas al mes por RUT.
- Caja 18: descuento de $1.000 para cargas de 5 kg; $2.000 para 11 kg o 15 kg y $3.500 para 45 kg, disponible para dos cargas al mes por RUT.
Descuentos en Lipigas
- Descuento por RUT: completando el formulario en lipigas.cl se pueden obtener descuentos de $1.000 para 5 kg; $3.000 para 11 kg; $4.000 para 15 kg y $10.000 para 45 kg.
- Caja 18: afiliados pueden acceder a un descuento desde $1.000 para 5kg a $6.000 para cilindro de 45 kg.
- Tarjeta Lider BCI: se ofrece un 15% de descuento ingresando un código de descuento entregado por Lider BCI.
- WOM: clientes pueden obtener un código de descuento en wom.cl o en la aplicación de WOM e ingresarlo al hacer su pedido, accediendo a $1.000 de rebaja para gas de 5 kg; $3.000 para 11 kg; $4.500 para 15 kg y $7.000 para 45 kg.
- Banco BCI: descuento del 30% por una compra de gas mediante la app MiCilindro y pagando con tarjeta de crédito BCI Infinite, Black, Signature o Platinum.
- BancoEstado: descuento al comprar mediante la app MiCilindro, pagando con tarjeta BancoEstado e ingresando los 6 primeros dígitos de la tarjeta como código de descuento, que permite rebajar $1.000 en gas de 5 kg; $2.500 en gas de 11 kg; $3.000 en 15 kg y $7.000 en 45 kg.
- Claro Club: clientes pueden obtener un cupón de descuento en la Sucursal Virtual de Claro o mediante la app y rebajar la compra de gas en $1.000 para 5 kg; $3.000 para 11 kg; $3.500 para 15 kg y $7.000 en 45 kg.
- Coopeuch: al hacer pedidos de gas se acumulan puntos, que permiten acceder a descuentos de $6.000 por 3.000 puntos y de $10.000 por 7.000 puntos.
- Fracción: clientes de farmacia Fracción pueden acceder a un 15% de descuento en la compra de su cilindro ingresando su RUT como código de descuento, válido por dos compras al mes.
- La Araucana: trabajadores y pensionados pueden rebajar el valor del cilindro por hasta $5.000 para cargas de 45 kg.
- Los Héroes: pensionados y afiliados pueden acceder a un descuento de hasta $5.000 para cargas de 45 kg, ingresando el RUT.
- Mercado Pago: 15% de descuento en recargas realizadas mediante tarjeta virtual de Mercado Pago.
- Mundo ACHS: al entregar el RUT como código de descuento se accede a una rebaja de hasta $7.000 para cilindros de 45 kg.
- ABC Visa: clientes pueden acceder a un 25% de descuento por una compra mensual.
