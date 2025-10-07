SUSCRÍBETE
Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre

Revisa los principales convenios que están disponibles al utilizar ciertas tarjetas de crédito o estar afiliado a cajas de compensación.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre. Foto referencial de archivo

Todos los meses se dispone de una serie de descuentos que permiten comprar gas, en cilindros de diferente tamaño, con precios rebajados.

Las promociones se suelen poner a disposición de los clientes por parte de las marcas a través de convenios, por lo que se deben cumplir determinados requisitos según cada oferta.

Principalmente, las empresas distribuidoras ofrecen valores reducidos al comprar con tarjetas bancarias específicas o al encontrarse afiliado a una caja de compensación, por dar algunos ejemplos.

A continuación se entrega el listado con los principales descuentos en gas que se encuentran vigentes durante octubre.

Descuentos en Abastible

Descuentos en Abastible

  • WhatsApp Abastible: al pedir gas a domicilio mediante el WhatsApp +56229381232 se puede recibir un código QR de hasta $6.000 de descuento, que se debe mostrar al distribuidor al recibir el cilindro.
  • Abastible Al Paso: al comprar directamente en un local adherido se puede acceder a un descuento de hasta $8.000.
  • Caja Los Andes: afiliados pueden acceder a dos descuentos mensuales para cargas de gas de $1.000 por 5 kg; $2.000 por 11 kg; $3.000 para 15 kg y $4.500 por cilindros de 45 kg.

Descuentos en Gasco

  • Scotiabank: un 30% de descuento los viernes en cargas de 5, 11 y 15 kg pagando con la app Gasconnet, mediante tarjeta de Crédito Scotiabank Gold, Platinum, Signatura, Infinite, Singular y Wealth Management, con máximo un uso por cliente.
  • Cencosud Scotiabank: 20% de descuento válido para cargas de gas de 11 y 15 kg a través de la app Gasconnect, con máximo un uso por cliente.
  • Travel Duty: clientes Banco de Chile pueden canjear gift cards con Dólares Premio, equivalentes a descuentos para cargas de 5, 11 y 15 kg realizadas en la app Gasconnect.
  • Itaú: en itaubeneficios.cl los clientes pueden canjear descuento para la app Gasconnect de $8.000 a $12.000, para cargas de 11 y 15 kg.
  • Caja Los Héroes: descuento de $1.000 para gas de 5 kg; $2.000 para 11 o 15 kg y $3.500 para 45 kg, asociado a una carga al mes por RUT.
  • La Araucana: el convenio permite un descuento de $1.000 para gas de 5 kg; $2.000 para cargas de 11 kg o 15 kg y $3.500 en cilindros de 45 kg, disponible por dos cargas al mes por RUT.
  • Caja 18: descuento de $1.000 para cargas de 5 kg; $2.000 para 11 kg o 15 kg y $3.500 para 45 kg, disponible para dos cargas al mes por RUT.

Descuentos en Lipigas

  • Descuento por RUT: completando el formulario en lipigas.cl se pueden obtener descuentos de $1.000 para 5 kg; $3.000 para 11 kg; $4.000 para 15 kg y $10.000 para 45 kg.
  • Caja 18: afiliados pueden acceder a un descuento desde $1.000 para 5kg a $6.000 para cilindro de 45 kg.
  • Tarjeta Lider BCI: se ofrece un 15% de descuento ingresando un código de descuento entregado por Lider BCI.
  • WOM: clientes pueden obtener un código de descuento en wom.cl o en la aplicación de WOM e ingresarlo al hacer su pedido, accediendo a $1.000 de rebaja para gas de 5 kg; $3.000 para 11 kg; $4.500 para 15 kg y $7.000 para 45 kg.
  • Banco BCI: descuento del 30% por una compra de gas mediante la app MiCilindro y pagando con tarjeta de crédito BCI Infinite, Black, Signature o Platinum.
  • BancoEstado: descuento al comprar mediante la app MiCilindro, pagando con tarjeta BancoEstado e ingresando los 6 primeros dígitos de la tarjeta como código de descuento, que permite rebajar $1.000 en gas de 5 kg; $2.500 en gas de 11 kg; $3.000 en 15 kg y $7.000 en 45 kg.
  • Claro Club: clientes pueden obtener un cupón de descuento en la Sucursal Virtual de Claro o mediante la app y rebajar la compra de gas en $1.000 para 5 kg; $3.000 para 11 kg; $3.500 para 15 kg y $7.000 en 45 kg.
  • Coopeuch: al hacer pedidos de gas se acumulan puntos, que permiten acceder a descuentos de $6.000 por 3.000 puntos y de $10.000 por 7.000 puntos.
  • Fracción: clientes de farmacia Fracción pueden acceder a un 15% de descuento en la compra de su cilindro ingresando su RUT como código de descuento, válido por dos compras al mes.
  • La Araucana: trabajadores y pensionados pueden rebajar el valor del cilindro por hasta $5.000 para cargas de 45 kg.
  • Los Héroes: pensionados y afiliados pueden acceder a un descuento de hasta $5.000 para cargas de 45 kg, ingresando el RUT.
  • Mercado Pago: 15% de descuento en recargas realizadas mediante tarjeta virtual de Mercado Pago.
  • Mundo ACHS: al entregar el RUT como código de descuento se accede a una rebaja de hasta $7.000 para cilindros de 45 kg.
  • ABC Visa: clientes pueden acceder a un 25% de descuento por una compra mensual.

