Estos son los descuentos para comprar gas vigentes durante octubre. Foto referencial de archivo

Todos los meses se dispone de una serie de descuentos que permiten comprar gas, en cilindros de diferente tamaño, con precios rebajados.

Las promociones se suelen poner a disposición de los clientes por parte de las marcas a través de convenios, por lo que se deben cumplir determinados requisitos según cada oferta.

Principalmente, las empresas distribuidoras ofrecen valores reducidos al comprar con tarjetas bancarias específicas o al encontrarse afiliado a una caja de compensación, por dar algunos ejemplos.

A continuación se entrega el listado con los principales descuentos en gas que se encuentran vigentes durante octubre.

Descuentos en gas: Estas son las rebajas a las que puedes acceder en julio.

Descuentos en Abastible

WhatsApp Abastible : al pedir gas a domicilio mediante el WhatsApp +56229381232 se puede recibir un código QR de hasta $6.000 de descuento, que se debe mostrar al distribuidor al recibir el cilindro.

Abastible Al Paso : al comprar directamente en un local adherido se puede acceder a un descuento de hasta $8.000.

Caja Los Andes: afiliados pueden acceder a dos descuentos mensuales para cargas de gas de $1.000 por 5 kg; $2.000 por 11 kg; $3.000 para 15 kg y $4.500 por cilindros de 45 kg.

Descuentos en Gasco

Scotiabank : un 30% de descuento los viernes en cargas de 5, 11 y 15 kg pagando con la app : un 30% de descuento los viernes en cargas de 5, 11 y 15 kg pagando con la app Gasconnet , mediante tarjeta de Crédito Scotiabank Gold, Platinum, Signatura, Infinite, Singular y Wealth Management, con máximo un uso por cliente.

Cencosud Scotiabank : 20% de descuento válido para cargas de gas de 11 y 15 kg a través de la app Gasconnect, con máximo un uso por cliente.

Travel Duty : clientes Banco de Chile pueden canjear gift cards con Dólares Premio, equivalentes a descuentos para cargas de 5, 11 y 15 kg realizadas en la app Gasconnect.

Itaú : en : en itaubeneficios.cl los clientes pueden canjear descuento para la app Gasconnect de $8.000 a $12.000, para cargas de 11 y 15 kg.

Caja Los Héroes : descuento de $1.000 para gas de 5 kg; $2.000 para 11 o 15 kg y $3.500 para 45 kg, asociado a una carga al mes por RUT.

La Araucana : el convenio permite un descuento de $1.000 para gas de 5 kg; $2.000 para cargas de 11 kg o 15 kg y $3.500 en cilindros de 45 kg, disponible por dos cargas al mes por RUT.

Caja 18: descuento de $1.000 para cargas de 5 kg; $2.000 para 11 kg o 15 kg y $3.500 para 45 kg, disponible para dos cargas al mes por RUT.

Descuentos en Lipigas