Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cada mes se renuevan los convenios disponibles en las estaciones de servicio que ofrecen descuentos en bencina y permiten ahorrar en pesos por litro.

Las promociones se habilitan al acudir en determinados días de la semana o al pagar utilizando un medio de pago concreto, pudiendo ser tarjeta de crédito o aplicación asociada.

Revisa a continuación el listado de promociones vigentes durante este mes y cómo acceder a ellas.

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre. Foto referencial de archivo MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

Descuentos Copec

Cencosud Scotiabank : todos los lunes se ofrece un descuento de hasta $100 por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank asociada a la app Copec.

Banco Internacional : $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.

Scotiabank : $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.

BCI : 7% de cashback todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI que esté asociada a la app Copec.

Mastercard: $50 de descuento por litro cada domingo pagando con tarjeta Mastercard asociada a la app Copec.

Descuentos en bencina en Shell

Tarjeta Lider Bci : $100 de descuento por litro de combustible cada martes, mediante la aplicación Micopiloto, con máximo de dos cargas mensuales.

Clientes WOM : descuento exclusivo de $50 por litro a través de la app todos los miércoles, con máximo dos cargas al mes y 36 litros por carga.

Micopiloto : todos los miércoles se puede acceder a $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app Micopiloto con máximo dos cargas al mes y 36 litros por carga.

Tenpo : todos los viernes se ofrece una devolución desde $50 por litro, pagados con tarjeta Tenpo a través de la app Micopiloto. El descuento es de máximo $4.000 por día y para dos cargas mensuales.

Banco Bice : los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app Micopiloto. El tope es de $5.000 al mes en una transacción.

Primera compra : descuento de $50 por litro a través de la app Micopiloto con todo medio de pago, que se aplica a los primeros 70 litros de carga.

Conductores Cabify : hasta $200 de descuento por litro para conductores Cabify, a través de la app Micopiloto, para un máximo de 6 cargas al mes de 40 litros por cada una.

Cumpleaños: los usuarios de la app Micopiloto pueden recibir un $50 de descuento por litro el día de su cumpleaños y durante los seis días después de la fecha. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

Descuentos en bencina en Aramco