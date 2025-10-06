Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro
Revisa la lista de convenios vigentes en las estaciones de servicio, que se activan al usar determinados medios de pago o comprar en un día concreto de la semana.
Cada mes se renuevan los convenios disponibles en las estaciones de servicio que ofrecen descuentos en bencina y permiten ahorrar en pesos por litro.
Las promociones se habilitan al acudir en determinados días de la semana o al pagar utilizando un medio de pago concreto, pudiendo ser tarjeta de crédito o aplicación asociada.
Revisa a continuación el listado de promociones vigentes durante este mes y cómo acceder a ellas.
Descuentos Copec
- Cencosud Scotiabank: todos los lunes se ofrece un descuento de hasta $100 por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank asociada a la app Copec.
- Banco Internacional: $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.
- Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.
- BCI: 7% de cashback todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI que esté asociada a la app Copec.
- Mastercard: $50 de descuento por litro cada domingo pagando con tarjeta Mastercard asociada a la app Copec.
Descuentos en bencina en Shell
- Tarjeta Lider Bci: $100 de descuento por litro de combustible cada martes, mediante la aplicación Micopiloto, con máximo de dos cargas mensuales.
- Clientes WOM: descuento exclusivo de $50 por litro a través de la app todos los miércoles, con máximo dos cargas al mes y 36 litros por carga.
- Micopiloto: todos los miércoles se puede acceder a $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app Micopiloto con máximo dos cargas al mes y 36 litros por carga.
- Tenpo: todos los viernes se ofrece una devolución desde $50 por litro, pagados con tarjeta Tenpo a través de la app Micopiloto. El descuento es de máximo $4.000 por día y para dos cargas mensuales.
- Banco Bice: los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app Micopiloto. El tope es de $5.000 al mes en una transacción.
- Primera compra: descuento de $50 por litro a través de la app Micopiloto con todo medio de pago, que se aplica a los primeros 70 litros de carga.
- Conductores Cabify: hasta $200 de descuento por litro para conductores Cabify, a través de la app Micopiloto, para un máximo de 6 cargas al mes de 40 litros por cada una.
- Cumpleaños: los usuarios de la app Micopiloto pueden recibir un $50 de descuento por litro el día de su cumpleaños y durante los seis días después de la fecha. El tope es de una carga de máximo 70 litros.
Descuentos en bencina en Aramco
- Consorcio: todos los lunes se obtiene un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio en estaciones adheridas, con tope de $10.000 por titular al mes. Mediante la app Aramco Estaciones el descuento es de $200 por litro y tope de $15.000 al mes.
- Mercado Pago: todos los martes se obtiene un $50 de descuento por litro al pagar con tarjeta física prepago Mercado Pago en estaciones adheridas, con tope de $5.000.
- Banco Ripley: al cargar los miércoles con tarjeta de crédito Banco Ripley Mastercard o tarjeta de débito Banco Ripley se obtiene un $100 de descuento por litro para categoría Plus; $125 para Silver o $150 para Gold. El tope es de $8.000 por titular al mes.
- ABC: todos los jueves se ofrece un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito ABC en estaciones adheridas, con tope de $10.000 por mes.
- Tenpo: todos los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito o prepago Tenpo mediante la app Aramco Estaciones. El tope es de $4.000 por viernes, con máximo dos transacciones al mes en compras mínimas de $5.000.
- SBPay: los sábados se obtiene un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay Visa física o mediante la app Aramco Estaciones, con tope de $10.000.
- Spin: $150 por litro de descuento todos los domingos pagando con tarjeta de crédito Spin Visa en estaciones adheridas, con tope de $10.000 al mes.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.