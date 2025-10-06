SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Revisa la lista de convenios vigentes en las estaciones de servicio, que se activan al usar determinados medios de pago o comprar en un día concreto de la semana.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre. Foto referencial de archivo

Cada mes se renuevan los convenios disponibles en las estaciones de servicio que ofrecen descuentos en bencina y permiten ahorrar en pesos por litro.

Las promociones se habilitan al acudir en determinados días de la semana o al pagar utilizando un medio de pago concreto, pudiendo ser tarjeta de crédito o aplicación asociada.

Revisa a continuación el listado de promociones vigentes durante este mes y cómo acceder a ellas.

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre. Foto referencial de archivo MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

Descuentos Copec

  • Cencosud Scotiabank: todos los lunes se ofrece un descuento de hasta $100 por litro pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank asociada a la app Copec.
  • Banco Internacional: $100 de descuento por litro todos los martes, pagando con tarjeta Mastercard Clásica, Gold o Black de Banco Internacional asociada a la app Copec.
  • Scotiabank: $100 de descuento por litro todos los miércoles pagando con tarjeta de crédito Visa Scotiabank asociada a la app Copec.
  • BCI: 7% de cashback todos los jueves pagando con tarjeta de crédito BCI que esté asociada a la app Copec.
  • Mastercard: $50 de descuento por litro cada domingo pagando con tarjeta Mastercard asociada a la app Copec.

Descuentos en bencina en Shell

  • Tarjeta Lider Bci: $100 de descuento por litro de combustible cada martes, mediante la aplicación Micopiloto, con máximo de dos cargas mensuales.
  • Clientes WOM: descuento exclusivo de $50 por litro a través de la app todos los miércoles, con máximo dos cargas al mes y 36 litros por carga.
  • Micopiloto: todos los miércoles se puede acceder a $15 de descuento por litro ingresando el código MIDCTO en la app Micopiloto con máximo dos cargas al mes y 36 litros por carga.
  • Tenpo: todos los viernes se ofrece una devolución desde $50 por litro, pagados con tarjeta Tenpo a través de la app Micopiloto. El descuento es de máximo $4.000 por día y para dos cargas mensuales.
  • Banco Bice: los domingos se dispone de un descuento de $100 por litro pagando con tarjetas de crédito Bice, a través de la app Micopiloto. El tope es de $5.000 al mes en una transacción.
  • Primera compra: descuento de $50 por litro a través de la app Micopiloto con todo medio de pago, que se aplica a los primeros 70 litros de carga.
  • Conductores Cabify: hasta $200 de descuento por litro para conductores Cabify, a través de la app Micopiloto, para un máximo de 6 cargas al mes de 40 litros por cada una.
  • Cumpleaños: los usuarios de la app Micopiloto pueden recibir un $50 de descuento por litro el día de su cumpleaños y durante los seis días después de la fecha. El tope es de una carga de máximo 70 litros.

Descuentos en bencina en Aramco

  • Consorcio: todos los lunes se obtiene un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito Banco Consorcio en estaciones adheridas, con tope de $10.000 por titular al mes. Mediante la app Aramco Estaciones el descuento es de $200 por litro y tope de $15.000 al mes.
  • Mercado Pago: todos los martes se obtiene un $50 de descuento por litro al pagar con tarjeta física prepago Mercado Pago en estaciones adheridas, con tope de $5.000.
  • Banco Ripley: al cargar los miércoles con tarjeta de crédito Banco Ripley Mastercard o tarjeta de débito Banco Ripley se obtiene un $100 de descuento por litro para categoría Plus; $125 para Silver o $150 para Gold. El tope es de $8.000 por titular al mes.
  • ABC: todos los jueves se ofrece un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito ABC en estaciones adheridas, con tope de $10.000 por mes.
  • Tenpo: todos los viernes se puede obtener entre $50 y $300 de descuento por litro pagando con tarjeta de crédito o prepago Tenpo mediante la app Aramco Estaciones. El tope es de $4.000 por viernes, con máximo dos transacciones al mes en compras mínimas de $5.000.
  • SBPay: los sábados se obtiene un descuento de $150 por litro pagando con tarjeta de crédito SBPay Visa física o mediante la app Aramco Estaciones, con tope de $10.000.
  • Spin: $150 por litro de descuento todos los domingos pagando con tarjeta de crédito Spin Visa en estaciones adheridas, con tope de $10.000 al mes.
Más sobre:BencinaCombustibleDescuentosPromocionesConveniosOfertasShellCopecAramcoDescuentos ShellDescuentos CopecDescuentos Aramco

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aglomeraciones en Línea 2 del Metro tras retraso de frecuencia por falla técnica de tren

Caso de licencias médicas: Lidia Amarales renuncia a la Seremi de Salud de Magallanes

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Defensa de Sabaj ingresa recurso para revertir su remoción y cuestiona trato “desigual” en comparación a Ulloa

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

3.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

4.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Aglomeraciones en Línea 2 del Metro tras retraso de frecuencia por falla técnica de tren
Chile

Aglomeraciones en Línea 2 del Metro tras retraso de frecuencia por falla técnica de tren

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Caso de licencias médicas: Lidia Amarales renuncia a la Seremi de Salud de Magallanes

Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento
Negocios

Codelco informa salida de gerente de Ética y Cumplimiento

Lula y Trump sostienen llamada telefónica y presidente de Brasil le pide retirar los aranceles

Óscar Landerretche sobre los programas de Kast y Jara: “Los dos son peligrosos”

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty
Tendencias

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay
El Deportivo

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay

En vivo: Chile busca los cuartos de final contra México en el Mundial Sub 20

Arturo Vidal barre con todo: se lanza contra Nicolás Córdova y arremete contra la opción de Manuel Pellegrini en la Roja

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática
Mundo

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Ecuador deporta al periodista hispano-chileno Bernat Bidegain en medio del paro nacional indefinido

Ron Dermer, Khalil al-Hayya y Jared Kushner: los líderes que dirigen las conversaciones entre Israel y Hamas en Egipto

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile