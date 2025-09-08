Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Desde este lunes se encuentran disponibles los resultados del Subsidio DS1, correspondientes a la postulación del primer llamado del año para este programa.

Dicho periodo recibió solicitudes durante el pasado mayo y, según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el beneficio fue asignado a 6.902 familias.

El subsidio está dirigido a grupos de todo el país, quienes pueden destinarlo para la compra de un inmueble nuevo o usado, o bien, para la construcción si se cuenta con sitio propio.

Resultados del Subsidio DS1

Los resultados con las familias seleccionadas para recibir el Subsidio DS1 se deben revisar en el sitio minvu.cl, ingresando con RUT y Clave Única.

En esta entrega se anunció un aumento para los tramos 2 y 3 del subsidio, donde una mejora transitoria permite aplicar el beneficio en viviendas de hasta 3.000 UF.

Los grupos que cuenten con el beneficio en los tramos mencionados podrán aplicarlo en inmuebles que estén disponibles en la plataforma encuentratuvivienda.minvu.cl, que permite filtrar la oferta por zona del país, cantidad de dormitorios, valores y superficies.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, también destacó la posibilidad de que familias opten al nuevo subsidio al crédito hipotecario.

“Permite rebajar la tasa de interés entre un 0,61% y 1,16% para la compra de viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, junto con reducir a solo el 10% el pie que las familias deben pagar para acceder al crédito”, indicó la autoridad.