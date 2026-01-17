Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

Un total de 31 mil personas estaban habilitadas para postular a universidades en este Proceso de Admisión 2026, que se acerca a su fin, con la liberación de los resultados y el posterior período de matrículas.

¿A qué hora y dónde conocer los resultados?

Este lunes 19 de enero, los postulantes podrán encontrar, a partir de las 12:00 pm, sus resultados de postulación a carreras para este proceso de admisión.

Según el Ministerio de Educación (Mineduc), se presentó la cifra más alta hasta la fecha de futuros estudiantes que reúnen los requisitos para postular a las 47 universidades adscritas al proceso, tras el rendimiento de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).

Para conocer los resultados, los postulantes pueden entrar a los sitios de Acceso Mineduc y del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), con su debido usuario y la contraseña.

Para quienes están habilitados para postular mediante otras vías de acceso, también pueden encontrar esa información en los vínculos de la misma plataforma.

En estos sitios se puede encontrar el orden de preferencia, el código y el nombre de las carreras a los que la persona postuló.

Asimismo, aparece el puntaje ponderado para cada vía de admisión, al igual que si las personas están convocadas a efectuar las matrículas o si quedaron en lista de espera, situación en la que deben esperar el segundo llamado de la universidad, que depende de las vacantes que restan de la primera convocatoria.

Fechas clave de las matrículas

Luego de conocer los resultados, el primer período de matrícula inicia este martes 20 de enero y se extiende hasta el jueves 22, seguido por el segundo y último período desde el viernes 23 al jueves 29 del mismo mes.