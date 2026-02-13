SUSCRÍBETE POR $1100
    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

    No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

    Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile

    Estos son los sismos informados por Sismología:

    06:47 horas

    Sismo de magnitud 3.7, ocurrido a 74 km al este de Copiapó y a una profundidad de 98 km.

    05:03 horas

    Sismo de magnitud 2.7, ocurrido a 21 km al sureste de Calama y a una profundidad de 105 km.

    Qué hacer en caso de un sismo

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

    Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

    1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
    2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
    3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
    4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
    5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
    6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

    Violento robo a domicilio en Independencia: Alrededor de 10 sujetos ingresaron armados
    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso
    Cuarta valla invicta en cinco fechas: Brayan Cortés celebra el triunfo de Argentinos Juniors sobre un River muy pobre
    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Guía romántica: qué ver en cines y streaming este 14 de febrero
    Zelenski dice que Trump "no podría obtener una mayor victoria" que "detener la guerra" entre Ucrania y Rusia
    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
