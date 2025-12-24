Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

Un sismo se registró esta noche en la zona central de Chile.

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,6.

El epicentro del temblor se registró 19 kilómetros al oeste de La Ligua, Región de Valparaíso, a una profundidad de 28 kilómetros.

Senapred informó que “a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.

A continuación las intensidades (Mercalli) reportadas:

Región de Coquimbo

Illapel: IV

Salamanca: III

Combarbalá: III

Canela: II

Los Vilos: II

Región de Valparaíso

Limache: IV

Zapallar: IV

Valparaíso: IV

Viña del Mar: IV

Quilpué: III

Quillota: III

Región Metropolitana

Tiltil: III

Curacaví­: II

Macul: II