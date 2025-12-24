Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana
El epicentro del sismo se situó 19 kilómetros al oeste de La Ligua.
Un sismo se registró esta noche en la zona central de Chile.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,6.
El epicentro del temblor se registró 19 kilómetros al oeste de La Ligua, Región de Valparaíso, a una profundidad de 28 kilómetros.
Senapred informó que “a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.
A continuación las intensidades (Mercalli) reportadas:
Región de Coquimbo
Illapel: IV
Salamanca: III
Combarbalá: III
Canela: II
Los Vilos: II
Región de Valparaíso
Limache: IV
Zapallar: IV
Valparaíso: IV
Viña del Mar: IV
Quilpué: III
Quillota: III
Región Metropolitana
Tiltil: III
Curacaví: II
Macul: II
