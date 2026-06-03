Atacama apuesta por formar el talento que demanda la economía sostenible

Más de 700 estudiantes y 70 docentes de enseñanza media técnico profesional y educación superior de la región de Atacama serán parte de Atacama Impacta: Talento Verde, una iniciativa que busca fortalecer competencias en sostenibilidad, innovación y emprendimiento, digitalización y trabajo cooperativo para responder a los desafíos que enfrentan los sectores productivos locales.

El programa, financiado con recursos del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD) del Gobierno Regional de Atacama y ejecutado por Fundación Chile, involucrará a 12 liceos técnico profesionales y 4 instituciones de educación superior, y tiene como meta el desarrollo de 30 proyectos de innovación basados en desafíos reales del territorio.

La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de fortalecer las capacidades de las nuevas generaciones frente a los cambios que experimenta el mundo productivo. Actualmente, la minería representa el 31,5% del PIB regional, mientras sectores como el turismo de intereses especiales, la pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala, y la agricultura con encadenamiento agroalimentario surgen como actividades con mayor potencial de desarrollo para la región.

El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, destacó durante la ceremonia de lanzamiento que la iniciativa responde a una necesidad estratégica para el futuro del territorio. “Atacama tiene enormes oportunidades de desarrollo, pero para aprovecharlas necesitamos fortalecer el capital humano y generar más vínculos entre educación, innovación y sector productivo. Este proyecto apunta justamente a preparar a las personas para los desafíos que vienen y a construir nuevas oportunidades para las futuras generaciones”, señaló la autoridad.

Para la gerenta de Desarrollo Humano de Fundación Chile, Valentina Quiroga, el programa busca responder a una pregunta fundamental para el desarrollo regional. “La sostenibilidad requiere nuevas capacidades y nuevas formas de aprender. Lo que buscamos es acercar la formación a los desafíos reales del territorio, para que los jóvenes puedan participar activamente en la construcción de un desarrollo más sostenible y con mayores oportunidades para Atacama”, explicó.

El programa considera metodologías de aprendizaje basadas en desafíos reales planteados por empresas e instituciones, permitiendo que estudiantes y docentes trabajen en soluciones concretas vinculadas a sostenibilidad, innovación y desarrollo territorial. También contempla procesos de formación, certificación de competencias y bootcamps de innovación.

El director de Educación Técnica y Trayectorias Formativo-Laborales de Fundación Chile, Manuel Farías, destacó el potencial que posee la región para impulsar nuevas actividades productivas y la necesidad de promover este nuevo talento, señalando que “el talento verde se trata particularmente de comprender estos fenómenos, estas transformaciones productivas que están teniendo lugar en las empresas y en el territorio, y preparar a los futuros técnicos y profesionales para que tengan esa capacidad de adaptarse a estos cambios, de ser flexibles y de poder implementar soluciones que sean innovadoras. No necesariamente son soluciones técnicas o tecnológicas, sino que tengan las competencias transversales, las habilidades para poder comprender estos fenómenos e incorporarlos en desafíos que efectivamente las empresas o el territorio les plantea”.

Desde el mundo estudiantil, el alumno de la especialidad de construcción del Liceo Tecnológico de Copiapó, Carlos Cortés, también se manifestó: “Creo que este tipo de proyectos son necesarios porque nos permiten conocer los desafíos que tiene la región, compartir ideas y pensar cómo podemos aportar desde lo que estamos estudiando. Nos ayuda a proyectar nuestro futuro y entender que también podemos ser parte de las soluciones”.

“Atacama Impacta: Talento Verde” se implementará en los establecimientos participantes, promoviendo el trabajo colaborativo entre el mundo formativo, el sector público y los actores productivos para impulsar el desarrollo del talento regional.

Sobre Atacama Impacta: Talento Verde

Iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Atacama y ejecutada por Fundación Chile. Busca fortalecer el talento humano regional mediante la vinculación entre la educación técnico profesional y los requerimientos del sector productivo, con foco en sostenibilidad, innovación y desarrollo territorial.