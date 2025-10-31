OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Santiago amaneció con nubosidad este 31 de octubre, y los modelos meteorológicos anticipan cambios notables en el tiempo para las próximas horas. Así evolucionará el panorama, según la Dirección Meteorológica de Chile.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores). Foto: ATON.

Con varias nubes en el cielo. Así fue el despertar de la Región Metropolitana este último día del mes. En jornadas previas, el pronóstico mostró una probabilidad de lluvia considerable para este 31 de octubre, después de un par de fechas de mucho calor.

¿Sigue en pie el pronóstico de precipitaciones?

Los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestran que efectivamente caerá lluvia en un sector de la RM. Y aunque puede que no llueva en la ciudad como tal, se tratará de una jornada mucho más fría.

Y es que una vaguada en altura se desplazará hacia la zona central y provocará algunos efectos, como descenso de temperaturas, nubosidad y posibles precipitaciones.

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores). Foto: ATON.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago

Hasta ahora, la mayoría de los pronósticos apuntan a que la lluvia de este viernes 31 de octubre en la Región Metropolitana caerá durante la tarde-noche.

Los datos de Meteochile muestran que, hasta ahora, las precipitaciones se concentrarían en San José de Maipo. Estas comenzarían durante la noche y se extenderían hasta la mañana del sábado 1 de noviembre.

Adicionalmente, Meteored estima que la lluvia podría caer también en otras zonas de Santiago, como Lo Barnechea, Las Condes, Huechuraba, Pirque y Paine. Según su pronóstico, el evento podría comenzar a eso de las 20:00 horas.

Sobre la cantidad de agua caída, la misma plataforma estima que será entre 0 y 15 mm. La mayor cantidad caería en la precordillera y cordillera.

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores). Foto: ATON.

Frío en la Región Metropolitana este fin de semana

Aunque no llueva este fin de semana en todos los sectores de la RM, el pronóstico muestra que, sin duda, serán días mucho más fríos que las últimas semanas.

Este viernes, la máxima será de 23 °C y la mínima de 8 °C. Por tanto, la noche podría ser bastante fría.

Por otra parte, el sábado la máxima caerá un par de grados, y rondará entre los 20 y 22 °C, según el sector de la ciudad. Además, el cielo permanecerá nublado durante gran parte del día para, posiblemente, despejarse durante la noche.

El domingo 2 de noviembre vuelve el calor primaveral, con una máxima de 27 °C y un cielo parcialmente despejado.

Lee también:

Más sobre:El tiempoEl tiempo hoyTiempo SantiagoLluviaLluvia SantiagoClima ChileChileSantiagoRegión MetropolitanaRMSistema frontalClimaClima hoyPronósticoPronóstico hoyLluvia hoyPronóstico del tiempoDMCLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

OIEA informa de daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo

Detienen a delincuente vinculado a robo que terminó con adulta mayor fallecida tras asalto a su vivienda en San Bernardo

Harold Mayne-Nicholls dice que “no se arrepiente” de pelea con Antonio Neme: “Si me lo hace de nuevo, de nuevo”

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

3.
Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

Los detalles de la denuncia por agresión de Antonio Neme contra Harold Mayne-Nicholls

4.
Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

Presidente de Bolivia ante dichos de Kaiser sobre cierre de frontera: “Es una torpeza e inmadurez política”

5.
Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuestos

Coloma, Lagos Weber y García: los grandes articuladores ausentes en el día más negro de la Ley de Presupuestos

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Los horarios de los cementerios por el Día de Todos los Santos

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 29 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo
Chile

Boric participa en la sesión de apertura del diálogo entre líderes de la APEC y llama a manifestarse a favor del multilateralismo

Detienen a delincuente vinculado a robo que terminó con adulta mayor fallecida tras asalto a su vivienda en San Bernardo

Harold Mayne-Nicholls dice que “no se arrepiente” de pelea con Antonio Neme: “Si me lo hace de nuevo, de nuevo”

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%
Negocios

Economistas proyectan que Imacec de septiembre habría crecido hasta 4%

Reajuste del sector público: trabajadores pretenden pedir alza salarial cercana al 7%

Dipres: ingresos fiscales se recuperan y acumulan alza de 6,8% a septiembre

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es Poseidón, el torpedo con capacidad nuclear que Rusia asegura haber probado con éxito

A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores)

Los nuevos iPad Pro y MacBook Pro con chip M5 ya se venden en Chile

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita
El Deportivo

Palmeiras hace historia: golea a Liga de Quito y se instala en la final de la Libertadores con una remontada inédita

“Manden fotos de búhos”: las múltiples burlas de Lanús contra la U tras el polémico partido en la Copa Sudamericana

El particular análisis de Michael Clark tras la eliminación de la U y la polémica con la ANFP: “A la FIFA, nomás”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos
Cultura y entretención

Héctor Noguera es despedido en masivo funeral en el que reaparece Cristián Campos

“Kathryn Bigelow es una de las grandes cineastas de todos los tiempos”: a fondo en Una Casa de Dinamita

Nebraska o cómo la historia de un asesino llevó a Bruce Springsteen a desafiar al éxito

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular
Mundo

Keiko Fujimori oficializa su precandidatura a las presidenciales de Perú con Fuerza Popular

OIEA informa de daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar

Familiares de las víctimas de las redadas policiales protestan frente a la morgue de Río de Janeiro

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”