A qué hora comienza la lluvia en la Región Metropolitana (y en qué sectores). Foto: ATON.

Con varias nubes en el cielo. Así fue el despertar de la Región Metropolitana este último día del mes. En jornadas previas, el pronóstico mostró una probabilidad de lluvia considerable para este 31 de octubre, después de un par de fechas de mucho calor.

¿Sigue en pie el pronóstico de precipitaciones?

Los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestran que efectivamente caerá lluvia en un sector de la RM . Y aunque puede que no llueva en la ciudad como tal, se tratará de una jornada mucho más fría.

Y es que una vaguada en altura se desplazará hacia la zona central y provocará algunos efectos, como descenso de temperaturas, nubosidad y posibles precipitaciones.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago

Hasta ahora, la mayoría de los pronósticos apuntan a que la lluvia de este viernes 31 de octubre en la Región Metropolitana caerá durante la tarde-noche.

Los datos de Meteochile muestran que, hasta ahora, las precipitaciones se concentrarían en San José de Maipo. Estas comenzarían durante la noche y se extenderían hasta la mañana del sábado 1 de noviembre.

Adicionalmente, Meteored estima que la lluvia podría caer también en otras zonas de Santiago, como Lo Barnechea, Las Condes, Huechuraba, Pirque y Paine. Según su pronóstico, el evento podría comenzar a eso de las 20:00 horas.

Sobre la cantidad de agua caída, la misma plataforma estima que será entre 0 y 15 mm. La mayor cantidad caería en la precordillera y cordillera.

Frío en la Región Metropolitana este fin de semana

Aunque no llueva este fin de semana en todos los sectores de la RM, el pronóstico muestra que, sin duda, serán días mucho más fríos que las últimas semanas.

Este viernes, la máxima será de 23 °C y la mínima de 8 °C. Por tanto, la noche podría ser bastante fría.

Por otra parte, el sábado la máxima caerá un par de grados, y rondará entre los 20 y 22 °C , según el sector de la ciudad. Además, el cielo permanecerá nublado durante gran parte del día para, posiblemente, despejarse durante la noche.

El domingo 2 de noviembre vuelve el calor primaveral, con una máxima de 27 °C y un cielo parcialmente despejado.