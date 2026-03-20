A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana. Foto: ATON.

Este 20 de marzo llegó oficialmente el otoño austral a Chile. Durante esta estación, las hojas de los árboles y las temperaturas comenzarán a caer mientras transicionamos hacia el invierno, la temporada más fría del año en el país.

Este período, que dura tres meses, comenzará con un día muy propio de la estación: hoy está pronosticada la caída de lluvia en gran parte de la zona central y en toda la Región Metropolitana , según los datos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Serán precipitaciones débiles, no obstante, durante el transcurso del día el cielo se pintará de gris para dejar que la lluvia caiga durante varias horas.

A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana Tendencias / La Tercera

A qué hora comienza la lluvia en Santiago hoy

El pronóstico de Meteochile muestra que la lluvia comenzaría durante la noche en gran parte de la RM. Algunos modelos meteorológicos estimaban el comienzo de las precipitaciones a partir de las 17:00 horas.

No obstante, el evento podría adelantarse en algunos sectores. Por ejemplo, en Santiago Oriente, el viento y la lluvia comenzarían a partir de medio día, y en San José de Maipo y Curacaví desde la mañana.

Según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, el sistema frontal está avanzando “más rápido de lo que teníamos previsto cuando comenzamos a advertir la probabilidad de precipitaciones para este día”.

Por ello, se espera que, en lugar de las 17:00, la lluvia pueda adelantarse y comenzar a las 12:00 horas en la mayoría de los sectores de la RM.

Este cambio también podría incidir en que el evento de lluvia termine antes de lo que se estimaba. El pronóstico muestra que se prolongaría hasta la madrugada del sábado en varios sectores, no obstante, “así como llegará antes, se irá antes”.