Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

El exceso de comida y alcohol pueden ser desencadenantes de dolores abdominales en esta semana de celebraciones.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias Foto:Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

Empanadas, anticuchos, choripanes, papas mayo y varios vasos de vino o terremoto son parte del menú clásico de Fiestas Patrias.

La abundancia de comida y alcohol es una postal típica de esta semana, pero también una de las principales causas de que muchas personas terminen en servicios de urgencia con dolor abdominal, náuseas o vómitos.

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias Shutterstock

“Es muy frecuente y junto a otros trastornos digestivos tienden a saturar los servicios de urgencia en esta época”, advierte el doctor Gustavo Bresky, presidente de la Sociedad Chilena de Gastroenterología.

El especialista explica que los alimentos más riesgosos son aquellos con alto contenido de grasas, como las mayonesas, el queso de cabra o preparaciones donde no se ha respetado la cadena de frío.

“Un ejemplo clásico es la mayonesa casera expuesta al sol”, añade el especialista.

Según la Clínica Mayo, la indigestión –también llamada dispepsia o malestar estomacal– se manifiesta como una molestia en la parte superior del abdomen.

Los síntomas incluyen sensación de saciedad precoz, hinchazón, ardor o dolor abdominal y, en ocasiones, náuseas y vómitos.

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Aunque suele ser pasajera, puede ser también signo de otras afecciones digestivas.

Cómo prevenir

La clave, dice Bresky, está en evitar los excesos. “Hay que preocuparse de no consumir alimentos en los que la cadena de frío se haya perdido y moderar tanto las comidas grasas como el alcohol”, recalca.

Comer con calma y no repetir demasiado también ayuda a reducir las probabilidades de indigestión.

Qué hacer si aparece

Si el malestar ya se presentó, el especialista recomienda mantener una buena hidratación, tomando agua en pequeñas cantidades pero de manera repetida.

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

En paralelo, es importante evitar lácteos, aliños fuertes o alimentos fermentables, ya que pueden agravar los síntomas.

Cómo tratar la indigestión

De acuerdo con la Clínica Mayo, además de medidas inmediatas, los cambios en el estilo de vida ayudan a aliviar la indigestión.

Entre ellos, evitar los alimentos que la desencadenan, optar por cinco o seis comidas pequeñas al día en lugar de tres grandes, y reducir o eliminar el consumo de alcohol y cafeína.

También se aconseja no usar ciertos analgésicos como aspirina, ibuprofeno o naproxeno sódico, buscar alternativas a medicamentos que puedan provocar malestar estomacal, y aprender a manejar el estrés y la ansiedad, que suelen empeorar los síntomas.

Si la indigestión no desaparece, los antiácidos de venta libre suelen ser la primera opción para aliviar el malestar.

Los medicamentos que usted puede comprar sin necesidad de receta, como famotidina y omeprazol también pueden aliviar los síntomas.

