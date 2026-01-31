SUSCRÍBETE POR $1100
    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    En esta nueva jornada del Día de los Patrimonios, la tecnología de Google se posiciona como un actor que puede cambiar la forma en que las personas planifican, recorren y descubren su entorno cultural.

    Constanza Llefi
    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google Alejandro Balart/Aton Chile ALEJANDRO BALART/ATON CHILE

    Este 31 de enero marcará un hito en la agenda cultural chilena con la realización del primer Día de los Patrimonios en Verano, una iniciativa impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

    La cartelera con actividades, horarios y requisitos de inscripción están disponibles en la página web del Día de los Patrimonios. Google se sumó a la celebración y entregó sus mejores herramientas para que los visitantes puedan sacar el máximo provecho a esta iniciativa.

    Entre ellas están: Google Maps, que permite guardar los lugares que se quiere visitar y calcular rutas. Google Lens, que ayuda a obtener información disponible en línea sobre edificios, obras y señaléticas. Por último Gemini, la herramienta de Inteligencia Artificial, puede planificar el día completo si se le pide.

    En este nuevo escenario, la tecnología emerge como un actor clave para ampliar el acceso, optimizar la experiencia ciudadana y redefinir la forma en que las personas se relacionan con su entorno cultural.

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google Foto Instagram: @culturas_cl

    Cómo utilizar Google Maps para planificar tu experiencia en el Día de los Patrimonios

    Al tomar en cuenta que la jornada se lleva a cabo de manera simultánea en museos, bibliotecas, cerros, espacios comunitarios y playas, es importante diseñar un recorrido eficiente en caso de que las personas tengan como objetivo visitar la mayor cantidad de lugares y aprovechar al máximo el día.

    La aplicación de Google Maps permite diseñar recorridos, guardar las ubicaciones de puntos de interés y evaluar tiempos de traslado, ya sea en caminata, en transporte público, en auto o en bicicleta.

    Además, el programa tiene la capacidad de entregar información sobre todas las rutas en tiempo real, es decir, puede informar qué tan concurrido está cada lugar.

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    Cómo Google Lens puede transformarse en una herramienta de descubrimiento cultural

    Durante un recorrido patrimonial, es muy probable que ciertas fachadas o esculturas puedan llamar la atención y despertar curiosidad en las personas.

    Con Google Lens, el usuario tiene la posibilidad de utilizar la cámara de su teléfono smartphone para tomar una foto de cualquier objeto o edificio patrimonial y descubrir el contexto histórico de este.

    La tecnología de reconocimiento visual de Google tiene la capacidad de identificar los elementos patrimoniales, de traducir textos en distintos idiomas y profundizar relatos en cuestión de segundos. La herramienta se vuelve especialmente útil cuando se visitan lugares que no cuentan con guías de recorridos disponibles.

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    Gemini: un asistente para diseñar itinerarias de manera fácil y rápida

    Incorporar Gemini, la inteligencia artificial de Google, al panorama del Día de los Patrimonios puede marcar un nuevo nivel de personalización a la experiencia, ya que puede cumplir un rol de planificador o de guía.

    Mediante la escritura de instrucciones simples en la IA, los usuarios tienen la oportunidad de generar itinerarios personalizados y completos para todo el día que combinen intereses culturales, gastronómicos o familiares.

    El agente se encargará de entregar sugerencias completas, que incluyen paradas, horarios e incluso recomendaciones.

    Por ejemplo, al brindarle a Gemini la siguiente instrucción: “Necesito que hagas un itinerario para el Día de los Patrimonios, de aproximadamente 3 horas de duración y situado en el centro de Santiago de Chile. Me interesa conocer edificios antiguos, arte, naturaleza”.

    La IA será capaz de entregar un recorrido personalizado y detallado, listo para seguir y disfrutar del día sin mayor preocupación, como el siguiente:

    1. Inicio: Plaza de Armas y Palacio Consistorial (45 min)

    Comienza en el kilómetro cero. El Día del Patrimonio, el Palacio Consistorial (Municipalidad de Santiago) suele abrir sus salones neoclásicos.

    • Arquitectura: Admira la Catedral Metropolitana y el Museo Histórico Nacional (el antiguo Palacio de la Real Audiencia).
    • Dato: Sube a la torre del Museo Histórico Nacional si está abierta; la vista de la plaza desde arriba es la mejor de la ciudad.

    2. El Eje de las Artes: De Plaza de Armas al Bellas Artes (45 min)

    Camina por la calle Monjitas hacia el oriente.

    • Arte y Fachadas: Detente en el Museo de Arte Precolombino (calle Bandera) si te interesa la estética ancestral, o sigue directo hacia el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).
    • Experiencia: El edificio del MNBA es una obra de arte en sí misma, inspirada en el Petit Palais de París. Su cúpula de cristal es el punto más fotografiado del centro.

    3. Naturaleza y Vistas: Cerro Santa Lucía (1 hora)

    Cruza hacia el Cerro Santa Lucía (Huelén). Es el balance perfecto entre naturaleza y construcciones antiguas.

    • Recorrido: Sube por la Terraza Neptuno (una fuente monumental de estilo francés) hasta llegar al Castillo Hidalgo.
    • Naturaleza: Es un jardín botánico vertical en medio del cemento. Pasear por sus senderos sinuosos te hará olvidar que estás en una metrópolis.

    4. Final: Barrio Lastarria (30 min)

    Baja del cerro hacia el Barrio Lastarria. Es una zona protegida como “Zona Típica” por su arquitectura de principios del siglo XX.

    Bonus Visual: Pasa por la Iglesia de la Veracruz y observa los edificios diseñados por Luciano Kulczewski (el “Gaudí chileno”).

    CulturaPanoramasInteligencia ArtificialVeranoGooglePatrimonioEntretenciónTecnologíaInnovación

    1.
    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    2.
    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    3.
    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    4.
    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    5.
    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

