El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

No hay una receta mágica para vivir más. No obstante, la ciencia ha demostrado que ciertos hábitos saludables pueden extender la vida de una persona . Uno de ellos es el que el legendario actor Dick Van Dyke asegura que le permitió llegar a los 100 años con un buen estado de salud.

El famoso de Hollywood llegó al siglo de vida el pasado 13 de diciembre.

Aunque la longevidad suele estar determinada por varios factores, como la genética y el estilo de vida, entre otros más, Van Dyke asegura tener el “secreto” de la buena salud.

¿Lo mejor? Su “método” antienvejecimiento está respaldado por distintos estudios científicos.

El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

Cuál es el secreto de longevidad de Dick Van Dyke

El actor Dick Van Dyke —conocido por sus papeles en películas como Mary Poppins y Una noche en el museo— asegura que pudo llegar a los 100 años de vida con buena salud gracias a su actitud positiva y a nunca enojarse.

Y la ciencia lo respalda: distintos estudios recopilados por la especialista en Salud Positiva de la Universidad RCSI de Medicina y Ciencias de la Salud, Jolanta Burke, aseguran que una vida sin estrés puede entregarte varios años más de vida.

La primera investigación —y la más antigua— comenzó en 1930 y terminó 60 años después. Siguió la vida de 678 monjas que debían escribir una autobiografía al entrar al convento. Los resultados mostraron que quienes expresaron emociones más positivas a temprana edad, vivieron diez años más que quienes escribían cosas negativas .

Otro estudio mostró que las personas optimistas solían vivir entre un 11 y 15% más que las pesimistas.

Pero en la práctica, ¿cómo el optimismo puede alargar la vida de una persona? ¿Qué efectos tiene en el cuerpo?

El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años. Foto: Instagram.

Por qué ser optimista te puede dar más años de vida, según la ciencia

De acuerdo a Burke, quien escribió sus hallazgos en The Conversation, una posible explicación son los efectos que tiene la ira y el enojo en el corazón: libera adrenalina y cortisol, las hormonas del estrés, que provocan un deterioro en la salud cardiovascular.

Y en general, quienes miran la vida de forma optimista o positiva, suelen tener mayor capacidad de controlar su ira. Por ello, podrían tener menos problemas que los pesimistas.

Además, el estrés desencadena tensión, que está vinculada a un mayor riesgo de padecer enfermedades , como los accidentes cerebrovasculares, diabetes tipo 2 y condiciones cardíacas.

“Estas enfermedades son responsables de aproximadamente el 75% de las muertes prematuras. Si bien el estrés y la ira no son las únicas causas de estas enfermedades, contribuyen significativamente a su desarrollo”, aclaró la especialista.

Ahora, el estrés también está relacionado a un acortamiento rápido de los telómeros, las “tapas protectoras que se encuentran en los extremos de nuestros cromosomas” y los encargados de renovar nuestras células y “mantenernos” jóvenes.

Por tanto, sentir emociones como el enojo y la ira, que provocan estrés, puede estar acelerando el envejecimiento de la persona .

“Así que cuando Dick Van Dyke dice que no se enoja, bien puede ser una de las razones de su longevidad”, concluyó la especialista.