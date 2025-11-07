El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago. Foto: Referencial.

Una sorprendente jornada meteorológica se vivió este jueves en la zona central y en la capital del país.

En plena primavera, lluvias , granizos y tormentas eléctricas se hicieron sentir en la parte central del territorio ocasionando, incluso, cortes de luz en la capital.

El saldo que dejaron la lluvia, viento, granizo y tormenta eléctrica en Santiago. Foto: ATON.

Lluvias y relámpagos en la capital

Según informó el sitio especializado, meteored.cl, el cielo cubierto que acompañó la mañana en Santiago dio paso a una activa jornada meteorológica en la tarde.

A partir de las 15:00 horas comenzaron las precipitaciones en el sector oriente de la capital, donde más tarde se registraron lluvias intensas, acompañadas de relámpagos y caída de granizo en comunas como La Reina, Peñalolén, Las Condes, La Pintana y Providencia.

De acuerdo con registros de estaciones locales citadas por Meteored.cl, los acumulados de agua alcanzaron entre 1 y 2,5 milímetros en algunos puntos del oriente capitalino.

Granizos y nube embudo en otras regiones

En tanto, en regiones cercanas –como O’Higgins, Maule y Biobío– también se reportaron tormentas eléctricas y granizadas, destacando los casos de Santa Cruz, Machalí, Pumanque, Curepto y Arauco.

💦⚡️⛈️ Chubascos y granizos esta tarde de 06.11.25



1.- Cámara @parquemetminvu muestra impresionante cortina de lluvia cayendo sobre el sur-oriente de Santiago.



2.- Granizos en La Granja, Santiago.



3.- Chubascos en Lucamo, La Araucanía.



4.- Granizos en Población, O'Higgins. pic.twitter.com/PaKmNENMtw — Alejandro Sepúlveda Jara (@Sepulinares) November 6, 2025

El fenómeno, asociado al paso de una baja segregada, generó una fuerte inestabilidad atmosférica.

Incluso, durante la tarde, en las cercanías de Talca se observó una nube embudo, una formación poco común que evidencia la intensidad de la actividad convectiva.

Para este viernes, el pronóstico indica una mejoría en las condiciones: cielos despejados y temperaturas en ascenso, con máximas que podrían llegar a entre 22 y 25 °C en la zona central, de acuerdo con Meteored.cl.