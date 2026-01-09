SUSCRÍBETE POR $1100
    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    La tensa relación entre Gustavo Petro y Donald Trump dio un giro tras una llamada de una hora. El presidente colombiano reveló que temió ser apresado como Nicolás Maduro y entregó detalles inéditos de la conversación.

    Le quitó la visa, lo insultó y amenazó de apresarlo igual a cómo lo hizo con el venezolano Nicolás Maduro. No obstante, una llamada de una hora parece haber cambiado el rumbo de la relación diplomática entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos.

    Trump había acusado a Petro de ser un narcotraficante, “un hombre enfermo” y que pronto tendría el mismo destino que Maduro, quien fue capturado por EEUU mientras dormía en su casa en Caracas.

    Sin embargo, después del “telefonazo”, se habrían limado las asperezas, pues Trump aseguró que fue “un gran honor” hablar con su par colombiano e incluso terminó invitándolo a la Casa Blanca para una reunión.

    Ahora, en una conversación exclusiva con el medio español El País, Petro reveló más detalles sobre cómo se gestó la llamada y qué conversaron. Esto fue lo que dijo.

    La llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump

    Lo primero que el presidente de Colombia reveló es que tuvo miedo de que le pasara lo mismo que a Nicolás Maduro. “Cualquier presidente del mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses”, aseguró.

    Incluso ahora, siente algo de incertidumbre, pues aunque la llamada “congeló” la amenaza, cree poder estar equivocado.

    “No supimos qué acción militar se planificaba, solo que había una en curso (...) Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar”.

    Pero en la conversación, Petro tuvo la oportunidad de darle su opinión a Trump, ya que este habría recibido únicamente información “de la oposición vía el Estado de Florida. Esa oposición miente sobre nuestra lucha contra el narcotráfico”.

    Sobre Trump, al mandatario colombiano le quedó la impresión de que “hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo (...) Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía, pero por ejemplo, en el narcotráfico no tenemos ninguna distancia”.

    Puedes leer la entrevista completa a Petro ingresando a la página de El País o haciendo click aquí.

