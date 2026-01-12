Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

La Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser una tecnología lejana y se transformó en una herramienta concreta, presente en la vida cotidiana y que actualmente ya transforma el mercado laboral.

Por esta razón es que muchos egresados junto a estudiantes que acaban de recibir su puntaje PAES y debaten que carrera universitaria estudiar se preguntan ¿qué perfiles profesionales se demandan hoy para trabajar en IA desde Chile?

AgendaPro, empresa chilena de tecnología plantea que con el constante desarrollo de la IA, es clave potenciar talentos especializados. Es por esto, que la compañía anunció la creación de un Hub de Inteligencia Artificial en Santiago, es decir, un punto central de red para compartir información, con el objetivo de fortalecer equipos de innovación.

A partir de esa experiencia, la compañía identificó cinco carreras y el tipo de perfil profesional que hoy en día son los más solicitados para trabajar en distintos rubros.

Entre los estudios universitarios que concentran mayor interés destacan, en primer lugar, Ingeniería en Datos , una disciplina que se dedica a analizar grandes volúmenes de información y a desarrollar modelos de aprendizaje automático.

La segunda carrera de mayor interés es Ingeniería Civil Informática , que es valorada por su base en programación y desarrollo de software. La siguiente de la lista es Ingeniería Civil Eléctrica , que aporta conocimientos matemáticos, de automatización y de sistemas fundamentales para el desarrollo de la IA.

En el ámbito más teórico, Ingeniería Civil Matemática cumple un rol central para poder construir algoritmos y procesos de optimización, ambos necesarios para poder desarrollar tecnologías inteligentes.

Finalmente, la carrera de Ingeniería Civil Industrial con un enfoque tecnológico resulta atractiva a la hora de liderar proyectos de IA, gestionar contenido digital y conectar con las necesidades del negocio.

No basta con saber programar: el perfil que se requiere al trabajar con IA

AgendaPro reveló que no basta con contar con expertos en tecnología, pues la Inteligencia Artificial no se construye solo en base a código y teoría. Si bien es una parte fundamental, la capacidad de entender problemas, ser capaz de resolver conflictos, poder adaptarse al cambio constante y trabajar en equipos multidisciplinarios es muy importante a la hora de desenvolverse en la industria.

Bajo esa lógica, los perfiles más buscados combinan una sólida formación en ciencias, tecnología y matemáticas, junto con una mirada estratégica que permita transformar datos en soluciones reales.

Oportunidades locales en una industria mundial

La instalación en Santiago de un Hub de IA por parte de AgendaPro, compañía que en los próximos meses va a incorporar a ingenieros, desarrolladores, product managers y especialistas en datos para su equipo de innovación, refleja una tendencia creciente: el desarrollo de inteligencia artificial desde Chile, que va a requerir de talento local que se proyecte internacionalmente

Para quienes hoy evalúan su futuro académico, estas carreras no solo representan una alta empleabilidad, sino también la posibilidad de integrarse a una de las industrias más dinámicas de la actualidad, que convierte a la Inteligencia Artificial en una ruta profesional concreta y aplicable en el mundo.