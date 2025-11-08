Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

Tras una curiosa semana en Santiago, que incluyó lluvias y relámpagos en la Región Metropolitana, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó que San José de Maipo volverá a recibir precipitaciones este fin de semana .

De acuerdo con el organismo, este sábado 8 de noviembre se registrarán chubascos aislados en esa comuna de la Región Metropolitana, con precipitaciones de corta duración.

Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana. Foto: Referencial.

Según informó MegaTiempo, las lluvias se concentrarán durante la noche del sábado, y se extenderán por aproximadamente seis horas , debido al ingreso de una nueva baja segregada que afectará al sector cordillerano.

Ya hacia la madrugada del domingo 9, los cielos deberían volver a despejarse.

¿Qué pasa en el resto de la capital?

En contraste, el resto de la Región Metropolitana no tendría precipitaciones durante el fin de semana .

La DMC anticipa una jornada despejada por la mañana y con nubosidad parcial por la tarde, mientras que en sectores como Curacaví y Melipilla el cielo permanecerá cubierto durante todo el día.

Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana. Foto: FRANCISCO SAAVEDRA/AGENCIAUNO AgenciaUno

Estas serán las temperaturas del sábado en los distintos sectores de Santiago:

Colina : 7°C / 24°C

Curacaví : 7°C / 23°C

Melipilla : 7°C / 23°C

San José de Maipo : 7°C / 23°C

Santiago centro : 8°C / 23°C

Santiago norte : 7°C / 23°C

Santiago poniente : 7°C / 23°C

Santiago oriente : 8°C / 23°C

Santiago sur: 7°C / 22°C

El domingo en la capital

El domingo 9 de noviembre se espera un panorama sin lluvias y con cielos parcial o totalmente nublados durante la tarde.