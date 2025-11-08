Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana
El fenómeno se debe al paso de una baja segregada que traerá nubosidad y chubascos aislados.
Tras una curiosa semana en Santiago, que incluyó lluvias y relámpagos en la Región Metropolitana, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó que San José de Maipo volverá a recibir precipitaciones este fin de semana.
De acuerdo con el organismo, este sábado 8 de noviembre se registrarán chubascos aislados en esa comuna de la Región Metropolitana, con precipitaciones de corta duración.
Según informó MegaTiempo, las lluvias se concentrarán durante la noche del sábado, y se extenderán por aproximadamente seis horas, debido al ingreso de una nueva baja segregada que afectará al sector cordillerano.
Ya hacia la madrugada del domingo 9, los cielos deberían volver a despejarse.
¿Qué pasa en el resto de la capital?
En contraste, el resto de la Región Metropolitana no tendría precipitaciones durante el fin de semana.
La DMC anticipa una jornada despejada por la mañana y con nubosidad parcial por la tarde, mientras que en sectores como Curacaví y Melipilla el cielo permanecerá cubierto durante todo el día.
Estas serán las temperaturas del sábado en los distintos sectores de Santiago:
- Colina: 7°C / 24°C
- Curacaví: 7°C / 23°C
- Melipilla: 7°C / 23°C
- San José de Maipo: 7°C / 23°C
- Santiago centro: 8°C / 23°C
- Santiago norte: 7°C / 23°C
- Santiago poniente: 7°C / 23°C
- Santiago oriente: 8°C / 23°C
- Santiago sur: 7°C / 22°C
El domingo en la capital
El domingo 9 de noviembre se espera un panorama sin lluvias y con cielos parcial o totalmente nublados durante la tarde.
- Colina: 8°C / 24°C
- Curacaví: 9°C / 23°C
- Melipilla: 9°C / 23°C
- San José de Maipo: 7°C / 20°C
- Santiago centro: 9°C / 23°C
- Santiago norte: 7°C / 24°C
- Santiago poniente: 8°C / 24°C
- Santiago oriente: 9°C / 23°C
- Santiago sur: 8°C / 22°C
