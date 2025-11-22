BLACK SALE $990
    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Fin de semana de calor extremo en la zona central de Chile: la DMC emitió aviso y alerta por temperaturas que podrían acercarse a los 40 °C. Revisa las regiones afectadas y las recomendaciones para protegerte del calor intenso.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Este sábado comienza un fin de semana de extremo calor para la Región Metropolitana y la zona central de Chile. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) levantó un aviso y una alerta de altas temperaturas extremas en cinco regiones, por lo que hay que estar preparados para su llegada.

    Los meteorólogos anticipan que podría tratarse de una ola de calor, lo que significa que por más de tres días seguidos se superará el umbral normal de temperaturas máximas.

    El pronóstico anticipa que el termómetro podría rozar los 40 °C en algunas regiones.

    ¿Qué sectores de la zona central serán los más afectados? ¿Cómo debes protegerte del calor extremo? Esto es todo lo que tienes que saber para este próximo evento.

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Los sectores afectados por el calor extremo en la zona central

    “La zona central arderá en horas de la tarde”, escribió la meteoróloga Viviana Urbina en Meteored. De acuerdo a la experta, las regiones que deben estar alertas y protegerse del calor durante este fin de semana son:

    • Región de Valparaíso.
    • Región Metropolitana.
    • Región de O’Higgins.
    • Región del Maule.
    • Región de Ñuble.
    • Región del Biobío.
    • Región de La Araucanía.

    Durante la tarde de este sábado y domingo, como el cielo se mantendrá en su mayoría despejado, el Sol calentará rápidamente la superficie y “antes del mediodía, se registrarán más de 30 °C” en valles y sectores interiores.

    En las tardes, el termómetro podría dispararse fácilmente arriba de los 35 °C: la mitad sur de la Región Metropolitana podría alcanzar entre 37 a 39 °C.

    Mientras tanto, el centro de Santiago podría rondar entre los 32 a 33 °C.

    Urbina advirtió también que “el núcleo de temperaturas extremas se moverá hacia el centro sur durante el domingo, dejando máximas que se acercarían peligrosamente a los 40 °C en sectores de O’Higgins, Maule y Ñuble”.

    Las noches de este fin de semana también serán sumamente cálidas: a eso de las 20:00 horas, temperaturas arriba de los 25 °C perdurarán.

    En el panorama del tiempo, también está el viento pronosticado. Esto, en combinación con las altas temperaturas, podría generar condiciones peligrosas no solo para golpes de calor, sino también la propagación de incendios forestales.

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana. Foto: ATON.

    Cómo protegerse del calor extremo en Chile

    El gastroenterólogo de Clínica Alemana, Roque Sáenz, aseguró que las personas deben estar preparadas cuando se pronostican varios días de calor extremo.

    Entre las medidas que deben tomarse, están:

    • Mantener una correcta hidratación.
    • Evitar la exposición prolongada al sol.
    • Buscar lugares frescos.

    También se debe estar especialmente pendiente de la población vulnerable, como niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, pues son quienes tienen mayor riesgo de sufrir descompensaciones con las altas temperaturas.

    Los síntomas de un golpe de calor suelen ser:

    • Fiebre alta.
    • Confusión.
    • Taquicardia.
    • Desmayo.

    En caso de presentar estas señales, el paciente requiere ser atendido por personal de salud para estabilizarlo.

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

