Los detalles inéditos de la vida (y muerte) de Beethoven que encontró una investigación a partir de una muestra de ADN

Un lunes tormentoso de marzo de 1827, Ludwig van Beethoven murió tras una larga y dolorosa enfermedad.

Postrado en cama desde la Navidad anterior, sufría a sus 56 años de ictericia (coloración amarilla de la piel), hinchazón en el abdomen y las extremidades, y dificultades para respirar .

Mientras revisaban sus pertenencias, sus cercanos encontraron un documento escrito 25 años antes: un testamento en el que el músico pedía a sus hermanos que hicieran públicos los detalles de su condición médica.

Casi dos siglos después, la ciencia decidió cumplir esa última voluntad.

Según relata ScienceAlert, un equipo internacional de investigadores analizó genéticamente el ADN extraído de varios mechones de pelo autenticados de Beethoven , revelando información inédita sobre su salud , su muerte e incluso su linaje familiar.

Los resultados fueron publicados en marzo de 2023 en la revista Current Biology.

El historial médico de Beethoven

“ Nuestro objetivo principal era esclarecer los problemas de salud de Beethoven , que incluyen una pérdida auditiva progresiva que comenzó entre los 20 y los 30 años y que finalmente lo llevó a la sordera funcional en 1818”, explicó el bioquímico Johannes Krause, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania.

La causa de esa sordera –uno de los episodios más trágicos en la vida de un compositor– nunca fue conocida con certeza.

Todo comenzó como tinnitus en su juventud, luego se transformó en intolerancia a los ruidos fuertes y finalmente en la pérdida de audición en tonos altos, lo que puso fin a su carrera como intérprete.

En una carta dirigida a sus hermanos, Beethoven confesó estar “desesperadamente afligido”, al punto de contemplar el suicidio.

Pero la sordera no fue su único padecimiento. Desde al menos los 22 años, el músico sufrió fuertes dolores abdominales y episodios crónicos de diarrea.

Seis años antes de su muerte, aparecieron los primeros signos de una enfermedad hepática, que durante décadas fue considerada una de las principales causas de su fallecimiento.

¿Qué reveló este reciente estudio?

En 2007, una investigación forense basada en un mechón de cabello atribuido a Beethoven sugirió que un posible envenenamiento por plomo podría haber acelerado su muerte.

Sin embargo, el nuevo estudio descartó esa hipótesis: ese cabello no pertenecía al compositor, sino a una mujer desconocida.

Los mechones auténticos revelaron otro escenario. Según el análisis genético, Beethoven probablemente murió a causa de una infección de hepatitis B , agravada por su consumo de alcohol y por factores de riesgo hereditarios asociados a enfermedades hepáticas.

“No podemos decir con certeza qué mató a Beethoven, pero al menos ahora podemos confirmar la presencia de un riesgo hereditario significativo y una infección con el virus de la hepatitis B”, señaló Krause.

“También podemos eliminar otras causas genéticas menos plausibles”, agregó.

En cambio, la investigación no logró resolver los misterios relacionados a la sordera y sus episodios de diarrea.

“No pudimos encontrar una causa definitiva para la sordera o los problemas gastrointestinales de Beethoven”, admitió Krause.

El otro hallazgo en su linaje

El estudio aún escondía otra revelación inesperada. Al comparar el cromosoma Y de las muestras de cabello con el de descendientes actuales de la línea paterna de Beethoven, los investigadores detectaron una discrepancia genética.

Esto sugiere la existencia de una relación extramatrimonial en su linaje .

“Este hallazgo sugiere un evento de paternidad extrapareja en su línea paterna entre la concepción de Hendrik van Beethoven en Kampenhout, Bélgica, alrededor de 1572, y la concepción de Ludwig van Beethoven siete generaciones después, en 1770, en Bonn, Alemania”, explicó Tristan Begg, antropólogo biológico de la Universidad de Cambridge.

Dos siglos después, su ADN terminó revelando no solo las causas probables de su muerte, sino secretos familiares que permanecieron ocultos durante generaciones.