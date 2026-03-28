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    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de un misterio sin resolver

    No es algo desconocido que los gatos caen de pie. Sin embargo, la comunidad científica ha estado buscando una explicación a este fenómeno desde hace más de un siglo. Recientemente, un grupo de expertos estudió la anatomía de los felinos y encontró una hipótesis que podría responder la pregunta.

    Por 
    Constanza Llefi
    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de este misterio sin resolver

    Hay estudios que datan desde 1894 que exploran la respuesta a la pregunta: ¿por qué los gatos caen parados? Por un largo tiempo, la comunidad científica ha buscado una respuesta a esto.

    Una investigación publicada recientemente y llevada a cabo por un grupo dirigido por un fisiólogo veterinario de la Universidad de Yamaguchi de Japón, explicó a qué se debe esta capacidad innata de estos felinos.

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de este misterio sin resolver

    ¿Por qué le tomó tantos años a los científicos descubrir la explicación?

    Conforme lo señalado por un artículo de Sciencealert, todo comenzó en Francia, en el año 1894, cuando el fisiólogo Étienne-Jules Marey tomó fotografías de un gato que se retorcía en el aire hasta lograr caer de pie.

    Según él, eso contradecía las leyes de conservación del momento angular, que establece que si no actúan fuerzas externas sobre una persona u objeto que gira, su cantidad de giro total se mantiene constante.

    Este fenómeno comenzó a ser llamado el “problema del gato que cae” en el mundo de la física. En 1969, recién los investigadores demostraron matemáticamente que un gato es capaz de caer de pie porque tienen la capacidad de reorientarse en el aire girando diferentes partes del cuerpo entre sí, lo que permite que estos animales roten incluso conservando el momento angular.

    Sin embargo, los estudios que se han desarrollado a lo largo de las décadas se han centrado más en la física que en la anatomía de los gatos. Esto había sido muy poco explorado, hasta ahora.

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de este misterio sin resolver

    ¿Qué descubrió el nuevo estudio sobre la anatomía de los gatos?

    El estudio liderado por el japonés Yasuo Higurashi, demostró que la capacidad que tienen los gatos para caer de pie se debe, en parte, a que tienen diferencias en la flexibilidad a lo largo de la columna.

    El equipo de investigadores estudió la anatomía de estos animales, específicamente, extrajeron las columnas vertebrales (incluyeron las costillas) de cinco cadáveres de gatos. Dejaron intactos los ligamentos y los discos intervertebrales.

    Tomaron medidas y descubrieron que la mitad delantera de la columna torácica de los gatos tiene un rango para moverse que es más amplio y que, por lo tanto, tiene capacidad para torcer más fácilmente que la columna lumbar de la mitad trasera.

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de este misterio sin resolver la-tercera

    Los investigadores dividieron las columnas en dos para analizar las propiedades especiales de los gatos: en las vértebras torácicas y las lumbares. El rango de movimiento que tenía la columna torácica fue aproximadamente tres veces mayor.

    “La rotación del tronco durante el enderezamiento aéreo en los gatos ocurre de manera secuencial, con el tronco anterior rotando primero, seguido por el tronco posterior, y que su columna torácica flexible y su columna lumbar rígida en torsión axial son adecuadas para este comportamiento”, declararon los realizadores.

    Si bien el estudio tuvo limitaciones como el tamaño pequeño de la muestra, la diferencia sigue siendo evidente y congruente, por lo que es una probabilidad que la flexibilidad torácica y la rigidez lumbar sean la característica principal que le permite a los gatos caer de pie.

    Para comprobarlo, los científicos realizaron una prueba con dos gatos vivos que consistía en dejarlos caer y observar el movimiento con una cámara. Los resultados mostraron que los gatos no giran en un solo movimiento: Primero, giran la mitad delantera de sus cuerpos y luego la trasera.

    La parte frontal del cuerpo se endereza primero porque es la parte más flexible de la columna. Es más liviana que la parte trasera, que es más rígida.

    ¿Por qué los gatos caen de pie? Esta es una explicación científica de este misterio sin resolver

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