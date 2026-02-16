Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl. Foto: Amazon

Un perro perdido, cámaras interconectadas y un final feliz. Esa era la historia del comercial que Ring emitió durante el Super Bowl.

Pero lo que buscaba ser una historia conmovedora terminó desatando críticas por posibles implicancias en materia de privacidad y vigilancia .

Ring, propiedad de Amazon, es conocida principalmente por sus timbres con cámara, cámaras de vigilancia y sistemas de alarma.

Permiten ver, escuchar y hablar con personas en tu propiedad desde un smartphone, tablet o dispositivos Alexa, ofreciendo alertas en tiempo real.

Según informó The New York Times, la empresa de seguridad construyó su anuncio en torno a Milo, un labrador amarillo que se pierde y es rastreado de puerta en puerta a una red de cámaras con timbre conectadas entre sí.

El sistema, presentado como “Search Party”, utilizaba imágenes de otros dispositivos del vecindario para ayudar a localizar a la mascota .

Al final del aviso, el perro regresa con su familia.

Sin embargo, días después del partido, Ring anunció que pondría fin a una reciente asociación con Flock Safety, una firma que implementa sistemas de cámaras y lectores de matrículas utilizados por fuerzas del orden en Estados Unidos.

La función que generó inquietud

Ambas empresas habían planeado integrar sus tecnologías para potenciar una herramienta llamada “Solicitudes de la comunidad”, que permitiría a los propietarios decidir si compartir imágenes de sus cámaras Ring con la policía local durante investigaciones .

En redes sociales, algunos usuarios manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que esta función facilitara a las autoridades el acceso a miles de cámaras privadas, capaces de rastrear movimientos cotidianos de las personas.

Incluso antes del comercial del Super Bowl, defensores de la privacidad ya habían advertido que la colaboración podía estrechar el vínculo entre dispositivos de seguridad doméstica y la vigilancia policial.

Ring sostuvo en un comunicado que sigue “centrado en crear herramientas que permitan a los vecinos ayudarse entre sí, manteniendo al mismo tiempo una sólida protección de la privacidad y la transparencia sobre el funcionamiento de nuestras funciones”.

La empresa no atribuyó la ruptura con Flock Safety a la reacción negativa, sino que indicó que la iniciativa conjunta requeriría “mucho más tiempo y recursos de lo previsto”.

También aseguró que “la integración nunca se lanzó, por lo que nunca se enviaron videos de clientes de Ring a Flock Safety”.

Por su parte, Flock Safety afirmó que la separación fue una decisión mutua y que continuará apoyando a agencias policiales con herramientas “totalmente configurables según las leyes y políticas locales”.

Debate sobre vigilancia

La controversia reavivó cuestionamientos más amplios sobre el uso de tecnología de vigilancia.

El senador demócrata Ed Markey envió una carta al director ejecutivo de Amazon, Andrew Jassy, pidiendo a la compañía que deje de utilizar tecnología de reconocimiento facial en sus productos.

Markey, quien durante años ha criticado las prácticas de privacidad de Ring y su relación con las fuerzas del orden, calificó el fin de la asociación como “un paso importante para

protegerse contra la red en constante expansión de tecnologías de vigilancia en este país”.