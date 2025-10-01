SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Luego de que se reportara el sonido de explosiones, las autoridades policiales informaron que un edificio de viviendas “fue incendiado deliberadamente en el marco de una disputa familiar”. Agregaron que “se encontró un objeto sospechoso cerca de la escena del crimen, que aún se investiga”.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich. Foto: archivo / referencial.

La Policía de Múnich, ciudad ubicada en el sur de Alemania, informó la mañana de este miércoles 1 de octubre que se suspenderán las celebraciones del Oktoberfest en el recinto del festival en Theresienwiese, al menos hasta las 17:00 (hora local).

Las autoridades declararon que la decisión se tomó a raíz de “una amenaza no especificada de explosivos”, en relación con una operación realizada en el norte de la ciudad.

Según informaron desde la alcaldía a la prensa alemana, se escucharon fuertes explosiones.

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich.

De acuerdo a medios locales como Münchner Merkur, se presume que la alerta está relacionada con un incidente que se dio en el norte de Múnich, en el que se escucharon explosiones, mientras que una vivienda terminó incendiada y se reportó la muerte de al menos una persona.

En este contexto, desde la alcaldía anunciaron que “no podemos correr el riesgo de abrir el Oktoberfest”, el festival de la cerveza más popular del mundo que inició el pasado 20 de septiembre y que cada día recibe a miles de ciudadanos y visitantes.

Qué se sabe de la alerta que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Medios locales han reportado que, según las autoridades, hay una carta que “hay que tomarse en serio”, la cual parece tener relación con el incidente en el norte de Múnich.

Se presume que el autor de ese escrito podría ser el responsable de los hechos que se han registrado en dicho sector.

A través de sus redes sociales, la Policía de Múnich informó que “se encontró un objeto sospechoso cerca de la escena del crimen, que aún se investiga”.

“Los residentes de los alrededores fueron evacuados. El fallecido podría estar relacionado con el incendio. Dos residentes resultaron heridos”.

En una actualización previa, la Policía informó que “se descubrieron artefactos explosivos en el edificio afectado”, por lo que “se llamó a fuerzas especiales para desactivar las bombas”.

Junto con ello, afirmaron que “el edificio de viviendas fue incendiado deliberadamente en el marco de una disputa familiar”.

Hasta el momento no se han entregado más detalles sobre el caso. Sin embargo, desde la Policía aseguraron que están “investigando en todas las direcciones”.

“No hay indicios de que exista peligro en otras zonas de Múnich”, escribieron en su última publicación en X.

Lee también:

Más sobre:PolicialAlemaniaOktoberfestMúnichExplosivosTheresienwiesePolicía de MúnichEuropaMundoIntrnacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Control permanente por cámaras y fuertes restricciones: cómo se encuentran los integrantes del Tren de Aragua extraditados a Chile

Rincón acusa a Boric de utilizar cadena nacional como plataforma “campañera” y lo emplaza a “dedicarse” a terminar su gobierno

Chile asume presidencia del Consejo Permanente de la OEA

Vallejo minimiza críticas de comando de Jara a ausencia de “glosa republicana” en Presupuesto y defiende apuesta del Ejecutivo

“Poco republicano”, “Corrupción”, “Cobardía”: asesor de campaña de Kast critica los dichos de Boric en cadena nacional

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Newcastle por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Newcastle por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Olympiacos por la Champions League en TV y streaming

Control permanente por cámaras y fuertes restricciones: cómo se encuentran los integrantes del Tren de Aragua extraditados a Chile

“Poco republicano”, “Corrupción”, “Cobardía”: asesor de campaña de Kast critica los dichos de Boric en cadena nacional
Negocios

“Poco republicano”, “Corrupción”, “Cobardía”: asesor de campaña de Kast critica los dichos de Boric en cadena nacional

Grau descarta cambios en la proyección de crecimiento tras bajo Imacec y explica el dato por El Teniente

La economía tuvo un pobre desempeño en agosto y el Imacec se ubicó muy por debajo de las expectativas

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar
Tendencias

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Gabriel Suazo sueña con Manuel Pellegrini en la Roja: “Obvio que un entrenador como él le haría bien a la Selección”
El Deportivo

Gabriel Suazo sueña con Manuel Pellegrini en la Roja: “Obvio que un entrenador como él le haría bien a la Selección”

Los Cóndores ya conocen la fecha en la que se determinarán sus rivales en el Mundial de Australia 2027

El destacable gesto de los hinchas de Japón en el Estadio Nacional tras la victoria sobre Chile en el Mundial

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”
Cultura y entretención

Brett Goldstein, estrella de Ted Lasso: “Mi secreto es que siempre soy melancólico”

“No muestra arrepentimiento”: fiscalía de Nueva York pide una sentencia no menor a once años de prisión para Diddy Combs

El tiempo en las bastillas: Fernando Ubiergo celebrará 50 años de canciones en su mayor gira nacional

¿El fin de los vuelos cortos en Europa?: El proyecto para unir 39 destinos del continente con un tren de alta velocidad
Mundo

¿El fin de los vuelos cortos en Europa?: El proyecto para unir 39 destinos del continente con un tren de alta velocidad

Embajada de Estados Unidos en Chile dejará de actualizar redes sociales por interrupción de asignaciones presupuestarias

La flotilla que va rumbo a Gaza denuncia una “operación intimidatoria” de un buque de guerra israelí contra dos de sus barcos

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta
Paula

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres