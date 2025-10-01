Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich. Foto: archivo / referencial.

La Policía de Múnich, ciudad ubicada en el sur de Alemania, informó la mañana de este miércoles 1 de octubre que se suspenderán las celebraciones del Oktoberfest en el recinto del festival en Theresienwiese, al menos hasta las 17:00 (hora local).

Las autoridades declararon que la decisión se tomó a raíz de “una amenaza no especificada de explosivos”, en relación con una operación realizada en el norte de la ciudad .

Según informaron desde la alcaldía a la prensa alemana, se escucharon fuertes explosiones.

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich.

De acuerdo a medios locales como Münchner Merkur, se presume que la alerta está relacionada con un incidente que se dio en el norte de Múnich, en el que se escucharon explosiones, mientras que una vivienda terminó incendiada y se reportó la muerte de al menos una persona .

En este contexto, desde la alcaldía anunciaron que “no podemos correr el riesgo de abrir el Oktoberfest”, el festival de la cerveza más popular del mundo que inició el pasado 20 de septiembre y que cada día recibe a miles de ciudadanos y visitantes.

6. Lageupdate



Aufgrund einer unspezifischen Sprengstoffdrohung im Zusammenhang mit dem Einsatz im Münchner Norden wird das Festgelände auf der Theresienwiese vorerst bis 17:00 Uhr nicht geöffnet. https://t.co/lZpvrHUCDx — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Qué se sabe de la alerta que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Medios locales han reportado que, según las autoridades, hay una carta que “hay que tomarse en serio”, la cual parece tener relación con el incidente en el norte de Múnich .

Se presume que el autor de ese escrito podría ser el responsable de los hechos que se han registrado en dicho sector.

A través de sus redes sociales, la Policía de Múnich informó que “se encontró un objeto sospechoso cerca de la escena del crimen, que aún se investiga” .

“Los residentes de los alrededores fueron evacuados. El fallecido podría estar relacionado con el incendio . Dos residentes resultaron heridos”.

7. Lageupdate



Unweit des Tatortes wurde ein verdächtiger Gegenstand aufgefunden, dieser bedarf noch der Abklärung. Umliegende Anwohner wurden evakuiert.



Die verstorbene Person steht möglicherweise im Zusammenhang mit dem Brand. Zwei Bewohner wurden verletzt. https://t.co/KMJnNDLzqs — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

En una actualización previa, la Policía informó que “se descubrieron artefactos explosivos en el edificio afectado”, por lo que “se llamó a fuerzas especiales para desactivar las bombas”.

Junto con ello, afirmaron que “el edificio de viviendas fue incendiado deliberadamente en el marco de una disputa familiar”.

Hasta el momento no se han entregado más detalles sobre el caso. Sin embargo, desde la Policía aseguraron que están “investigando en todas las direcciones”.

“No hay indicios de que exista peligro en otras zonas de Múnich”, escribieron en su última publicación en X.