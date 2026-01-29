Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia. Foto: archivo.

Un avión comercial en el que viajaban 15 personas se estrelló este miércoles 28 de enero en el noreste de Colombia.

Según informaron las autoridades, todas las personas a bordo —13 pasajeros y dos tripulantes— fallecieron en el accidente .

Entre los fallecidos hay dos políticos locales que figuraban como candidatos al Congreso en las próximas elecciones nacionales .

El avión era operado por la aerolínea estatal SATENA y volaba desde Cúcuta hacia Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

Desde la Gobernación de Norte de Santander declararon en una publicación en X: “Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida tras el accidente de la aeronave confirmada en las últimas horas, en zona rural de La Playa de Belén.”

“Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas”.

Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida tras el accidente de la aeronave confirmada en las últimas horas, en zona rural de La Playa de Belén.



Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas. — Gobernación de Norte de Santander (@GoberNorte) January 28, 2026

Qué se sabe del accidente de avión que terminó con 15 muertos en Colombia

El Partido de la U de Colombia informó a través de su cuenta de X que, entre los pasajeros, se encontraba el representante Diógenes Quintero .

Este último fue miembro del Congreso de Colombia desde 2022 y tenía mandato hasta 2026. Buscaba la reelección.

“Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”, manifestaron desde el Partido de la U.

Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido… pic.twitter.com/KDATS06Bwd — Partido de la U (@partidodelaucol) January 28, 2026

Entre los fallecidos en el accidente también se encuentra Carlos Salcedo , quien también era candidato al Congreso de Colombia .

La Aeronáutica Civil, la máxima autoridad de aviación del país, compartió en X una lista con los nombres de todas las víctimas.

María Álvarez , Rolando Peñalosa , María del Carmen Díaz , Maira Avendaño , Anayisel Quintero , Karen Parales , Anirley Julio , Gineth Rincón , Natalia Acosta , Maira Sánchez , Juan Pacheco , Miguel Vanejas y José De la Vega también fallecieron en el accidente.

El Gobierno Nacional, a través de @MinTransporteCo y @AerocivilCol, confirma con profundo dolor el fallecimiento de las personas que se encontraban a bordo de la aeronave HK-4709 ruta Cúcuta–Ocaña @AerolineaSatena.

Expresamos nuestra solidaridad con sus familias y seres queridos. pic.twitter.com/r0f4bNxxR3 — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 28, 2026

La aerolínea informó en un primer comunicado que el avión despegó a las 11:42 y tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05. Sin embargo, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 .

“Desde SATENA se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, dijeron tras la desaparición del avión.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/x6i1RXb4qv — SATENA la aerolínea de los Colombianos 🇨🇴 (@AerolineaSatena) January 28, 2026

Alrededor de una hora y media más tarde, la aerolínea publicó otro comunicado en el que informó que, desde que se perdió contacto con la aeronave, aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, del Ejército y de la empresa SEARCA comenzaron labores de sobrevuelo y búsqueda en la ruta que cubría.

Comunicado Oficial # 2 sobre el vuelo NSE 8849. pic.twitter.com/NWpBZDlCdC — SATENA la aerolínea de los Colombianos 🇨🇴 (@AerolineaSatena) January 28, 2026

El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó en X un video en el que expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Nuestras condolencias a las familias del Representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, Diógenes Quintero, el candidato Carlos Salcedo, y de los demás ocupantes y tripulantes de la aeronave de Satena que se estrelló hoy en Norte de Santander. pic.twitter.com/sTrnks5rH3 — Armando Benedetti (@AABenedetti) January 28, 2026

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo a través de X que lamenta el fallecimiento de las personas que iban en el avión y expresó “solidaridad a sus familias”.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los motivos que desencadenaron el accidente .