    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Entre los fallecidos hay dos políticos locales que figuraban como candidatos al Congreso en las próximas elecciones nacionales. Todas las personas a bordo, los 13 pasajeros y dos tripulantes, murieron en el accidente.

    Alexis Paiva Mack 
    Alexis Paiva Mack
    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia. Foto: archivo.

    Un avión comercial en el que viajaban 15 personas se estrelló este miércoles 28 de enero en el noreste de Colombia.

    Según informaron las autoridades, todas las personas a bordo —13 pasajeros y dos tripulantes— fallecieron en el accidente.

    Entre los fallecidos hay dos políticos locales que figuraban como candidatos al Congreso en las próximas elecciones nacionales.

    El avión era operado por la aerolínea estatal SATENA y volaba desde Cúcuta hacia Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.

    Desde la Gobernación de Norte de Santander declararon en una publicación en X: “Lamentamos profundamente la tragedia ocurrida tras el accidente de la aeronave confirmada en las últimas horas, en zona rural de La Playa de Belén.”

    “Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas”.

    Qué se sabe del accidente de avión que terminó con 15 muertos en Colombia

    El Partido de la U de Colombia informó a través de su cuenta de X que, entre los pasajeros, se encontraba el representante Diógenes Quintero.

    Este último fue miembro del Congreso de Colombia desde 2022 y tenía mandato hasta 2026. Buscaba la reelección.

    “Nuestra Dirección Colegiada, las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, así como toda nuestra militancia, expresa su profunda consternación ante esta dolorosa pérdida, que no solo enluta a nuestro partido, sino también al país. Diógenes Quintero fue un líder comprometido con su región, con una firme vocación de servicio y un profundo sentido de responsabilidad pública”, manifestaron desde el Partido de la U.

    Entre los fallecidos en el accidente también se encuentra Carlos Salcedo, quien también era candidato al Congreso de Colombia.

    La Aeronáutica Civil, la máxima autoridad de aviación del país, compartió en X una lista con los nombres de todas las víctimas.

    María Álvarez, Rolando Peñalosa, María del Carmen Díaz, Maira Avendaño, Anayisel Quintero, Karen Parales, Anirley Julio, Gineth Rincón, Natalia Acosta, Maira Sánchez, Juan Pacheco, Miguel Vanejas y José De la Vega también fallecieron en el accidente.

    La aerolínea informó en un primer comunicado que el avión despegó a las 11:42 y tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05. Sin embargo, reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54.

    “Desde SATENA se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, dijeron tras la desaparición del avión.

    Alrededor de una hora y media más tarde, la aerolínea publicó otro comunicado en el que informó que, desde que se perdió contacto con la aeronave, aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, del Ejército y de la empresa SEARCA comenzaron labores de sobrevuelo y búsqueda en la ruta que cubría.

    El ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó en X un video en el que expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo a través de X que lamenta el fallecimiento de las personas que iban en el avión y expresó “solidaridad a sus familias”.

    Hasta el momento, las autoridades no han confirmado los motivos que desencadenaron el accidente.

